Η Καστροπολιτεία της Ναυπάκτου στο 1ο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ, «Καστροπολιτείες»

Η εμβληματική Καστροπολιτεία της γειτονικής Ναυπάκτου πρωταγωνίστησε στο πρώτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ «Καστροπολιτείες», το οποίο προβλήθηκε το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου 2026.

Μέσα από την περιήγηση του γνωστού ηθοποιού Τάσου Νούσια στις μοναδικές οχυρώσεις της πόλης, αναδείχθηκε η μακραίωνη ιστορική διαδρομή της Ναυπάκτου, αλλά και ο ζωντανός δεσμός της τοπικής κοινωνίας με το κάστρο, το οποίο παραμένει αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινής ζωής και της συλλογικής μνήμης του τόπου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γρηγόρης Βαρδαρινός, ενώ το σενάριο συνυπογράφουν ο ίδιος και ο Φίλιππος Μανδηλαράς.

Η διάρκεια του επεισοδίου είναι 53 λεπτά.

Ο Δήμος Ναυπακτίας ευχαριστεί δημοσίως θερμά όλους τους συντελεστές και ιδιαιτέρως τους ανθρώπους της παραγωγής για την εξαιρετική συνεργασία κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και των γυρισμάτων.

Το επεισόδιο είναι διαθέσιμο να το παρακολουθήσετε στην πλατφόρμα ERTFLIX έως & τις 26/4/2026:

https://www.ertflix.gr/#/ details/ERT_P001778