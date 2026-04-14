Ξεκίνησαν οι συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ στις ΗΠΑ

O επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε σήμερα Τρίτη (14/04) τους πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου στο πλαίσιο των πρώτων απευθείας ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών εδώ και δεκαετίες.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιείται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, παρίσταται ο Ισραηλινός πρέσβης Γέσιελ Λάιτερ και η Λιβανέζα ομόλογός του Νάντα Χαμάντεχ Μοαουάντ, όπως και ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Ίσα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για μια “ιστορική ευκαιρία” αναφερόμενος στις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον, προσθέτοντας πως κατανοούμε ότι εργαζόμαστε αντιμέτωποι με “δεκαετίες ιστορίας και περιπλοκές”. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι ένα μόνιμο τέλος στην επιρροή των τελευταίων 20-30 ετών της Χεζμπολάχ σε αυτήν την περιοχή του κόσμου, ενώ τόνισε πως κάθε δύσκολο θέμα δεν θα επιλυθεί τις επόμενες έξι ώρες, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε να προχωράμε μπροστά και να δημιουργήσουμε το πλαίσιο.

Ήδη πριν από τη συνάντηση, η Χεζμπολάχ, που δεν συμμετέχει, απέρριψε τη διεξαγωγή αυτών των συνομιλιών.

Πριν ακόμη από τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον, ο επικεφαλής της λιβανέζικης οργάνωσης, ο Ναΐμ Κάσεμ, ζήτησε την «ακύρωσή» της λέγοντας ότι αυτές οι συνομιλίες συνιστούν «συνθηκολόγηση».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έθεσε δύο όρους σε αυτές τις συνομιλίες: τον «αφοπλισμό της Χεζμπολάχ» και επιδίωξη μιας «πραγματικής συμφωνίας ειρήνης».

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο οποίος μιλούσε υπό τον όρο ότι θα παραμείνει ανώνυμος, οι συνομιλίες έχουν στόχο «να διασφαλιστεί η ασφάλεια μακροπρόθεσμα των βόρειων συνόρων του Ισραήλ και να υποστηριχθεί η αποφασιστικότητα της λιβανέζικης κυβέρνησης να αποκαταστήσει πλήρη κυριαρχία στο έδαφος και στην πολιτική ζωή του Λιβάνου».

Ο πόλεμος, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου από την επίθεση που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή, αποσταθεροποίησε την παγκόσμια οικονομία και στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο.

Έπειτα από πέντε και πλέον εβδομάδες πληγμάτων και από τις δύο πλευρές, μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός εφαρμόζεται από τις 8 Απριλίου. Όμως, σύμφωνα με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο, όπου τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ συνεχίζονται.

Σημειώνεται ότι, νωρίτερα, δεκαεπτά χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και της Κύπρου κάλεσαν τον Λίβανο και το Ισραήλ να «αδράξουν την ευκαιρία» των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στην Ουάσινγκτον.