Άραξος: Νέες πτήσεις και συγκρατημένη αισιοδοξία για τη σεζόν- «Αγκάθι» οι ξενοδοχειακές υποδομές στην Αχαΐα

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη φετινή τουριστική περίοδο εκφράζεται από το αεροδρόμιο του Αράξου, με τη σεζόν να ξεκινά την 1η Μαΐου με νέες αεροπορικές συνδέσεις αλλά και δεδομένες προκλήσεις που σχετίζονται με τις υποδομές της περιοχής.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr η αερολιμενάρχης του Αράξου Ελένη Γιαννάκη, «φέτος έχουμε νέες οικονομικές πτήσεις από το Παρίσι, από το αεροδρόμιο Ορλί, με την Transavia, ενώ συνεχίζονται και τα δρομολόγια από Λιλ και Ναντ που είχαμε και πέρυσι». Παράλληλα, όπως επισημαίνει, «διατηρούνται τα κλασικά μας δρομολόγια με την TUI από τη Γερμανία, την Πολωνία και την Αυστρία, ενώ φέτος προστίθεται και η Ζυρίχη, που ξεκινά τον Ιούνιο, καθώς και η Luxair, με έναρξη στις 4 Μαΐου».

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει, η εκπρόσωπος της TUI στη Δυτική Ελλάδα, Ευαγγελία Δημητροπούλου, «με βάση τον προγραμματισμό που έχουμε και τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί, αναμένεται να μετακινηθούν περίπου 45.000 επισκέπτες μέσω του αεροδρομίου του Αράξου. Οι περισσότεροι θα διαμείνουν σε ξενοδοχειακές μονάδες της Ηλείας, καθώς στην Αχαΐα παρατηρείται έλλειψη μεγάλων τουριστικών καταλυμάτων». Όπως είχε επισημάνει, περίπου 25.000 επισκέπτες εκτιμάται ότι θα προέρχονται από τη Γερμανία, 5.000 από τη Γαλλία με ενίσχυση από τις γραμμές Άραξος-Λιλ και Ναντ και άλλοι 5.000 από την Πολωνία, ενώ αναμένεται και παρουσία τουριστών από χώρες όπως το Βέλγιο, με τη γερμανική αγορά να παραμένει κυρίαρχη.

Η κ. Γιαννάκη σημειώνει ότι, με βάση τα δεδομένα τόσο του αεροδρομίου όσο και της περιοχής, η εικόνα κρίνεται θετική, ωστόσο υπογραμμίζει ότι η έλλειψη τουριστικών υποδομών στην Αχαΐα επηρεάζει άμεσα την ανάπτυξη. «Το πλήθος των τουριστών προωθείται κυρίως στα μεγάλα resort της Ηλείας», τονίζει, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

Αναφορικά με την εξέλιξη της χρονιάς, εμφανίζεται αισιόδοξη αλλά με επιφυλάξεις. «Πιστεύω ότι θα έχουμε αύξηση φέτος, παρόλο που υπάρχει μια αστάθεια παγκοσμίως με τη νέα κρίση. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή είμαστε στη Δυτική Ελλάδα δεν θα επηρεαστούμε, αλλά αυτό το λέω με επιφύλαξη», αναφέρει χαρακτηριστικά. Όπως εξηγεί, δεν μπορεί να υπάρξει σαφής εικόνα για τον αριθμό των επιβατών, καθώς «γνωρίζουμε ότι θα έρχονται πτήσεις, αλλά δεν ξέρουμε αν θα είναι γεμάτα τα αεροπλάνα».

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη σημασία έχει και η εκδήλωση της 1ης Μαΐου, κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί στο αεροδρόμιο η τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους της TUI με το όνομα «Patra». Σύμφωνα με την ίδια, θα πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός προβολής, με τη συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας, δημοσιογράφων από τη Γερμανία, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πατρέων και άλλων τοπικών φορέων.

Τέλος, η αερολιμενάρχης επισημαίνει ότι η ανάπτυξη του αεροδρομίου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις συνολικές υποδομές της περιοχής. Όπως αναφέρει, «το αεροδρόμιο μπορεί να εξυπηρετήσει συγκεκριμένο αριθμό πτήσεων με βάση τις υφιστάμενες δυνατότητες, καθώς διαθέτει τέσσερις θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών και περιορισμένους χώρους εξυπηρέτησης επιβατών, όλα είναι συνάρτηση το ένα με το άλλο, τόσο σε επίπεδο αεροδρομίου όσο και ξενοδοχειακών υποδομών».