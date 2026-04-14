Στα ύψη οι τιμές στα βενζινάδικα της Πάτρας - Δεν διαφαίνεται τάση μείωσης το επόμενο διάστημα - ΦΩΤΟ

ΑΠΛΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ

Η τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης στην Πάτρα παραμένει σε υψηλά επίπεδα την Τρίτη 14 Απριλίου 2026, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους καταναλωτές.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από την αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία τόσο από το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, όσο και τις τιμές που αναγράφονται στις ταμπέλες των βενζινάδικων της Πάτρας, η φθηνότερη αμόλυβδη 95 οκτανίων καταγράφεται στα 1,984 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η ακριβότερη φτάνει τα 2,298 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται περίπου στα 2,03 ευρώ το λίτρο, επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη ακρίβεια στην αγορά καυσίμων.