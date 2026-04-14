Στα ύψη οι τιμές στα βενζινάδικα της Πάτρας - Δεν διαφαίνεται τάση μείωσης το επόμενο διάστημα - ΦΩΤΟ

Η ρευστή κατάσταση στη Μ. Ανατολή και τα κλειστά στενά του Χορμούζ, ανεβάζουν τις τιμές
ΑΠΛΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
Η τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης στην Πάτρα παραμένει σε υψηλά επίπεδα την Τρίτη 14 Απριλίου 2026, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους καταναλωτές.
Η κατάσταση επιβαρύνεται από την αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία τόσο από το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, όσο και τις τιμές που αναγράφονται στις ταμπέλες των βενζινάδικων της Πάτρας, η φθηνότερη αμόλυβδη 95 οκτανίων καταγράφεται στα 1,984 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η ακριβότερη φτάνει τα 2,298 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται περίπου στα 2,03 ευρώ το λίτρο, επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη ακρίβεια στην αγορά καυσίμων.
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Η τιμή του diesel κίνησης στην Πάτρα παραμένει επίσης σε υψηλά επίπεδα την Τρίτη 14 Απριλίου 2026, κάτι που προβληματίζει τόσο τους ίδιους τους οδηγούς όσο την αγορά. Το πετρέλαιο κίνησης επηρεάζει άμεσα το κόστος των προϊόντων, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του μεταφορικού έργου πραγματοποιείται από οχήματα που το χρησιμοποιούν.
Η διεθνής αβεβαιότητα και η ένταση στη Μέση Ανατολή δημιουργούν φόβους για νέες αυξήσεις το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η χαμηλότερη τιμή στην Πάτρα διαμορφώνεται στα 1,875 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η υψηλότερη φτάνει τα 2,292 ευρώ. Η μέση τιμή κυμαίνεται περίπου στα 2,02 ευρώ το λίτρο, κάτι που επιβεβαίώνει τις διαρκείς πίεσεις στην αγορά.
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026
