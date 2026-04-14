Αίγιο: Το πρόγραμμα του φετινού εορτασμού της Ζωοδόχου Πηγής

Την Πολιούχο του, Παναγία Ζωοδόχο Πηγή (Τρυπητή) θα εορτάσει το Αίγιο την Παρασκευή της Διακαινησίμου, 17 Απριλίου 2026.

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την παραμονή, την Πέμπτη 16-4 στις 19.00 με τον Μέγα πολυαρχιερατικό εσπερινό.

Τον συντονισμό των εκδηλώσεων έχει η: Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας, Εθιμοτυπίας & Δ.Ε Διακοπτού: Μαρία Αγγελοπούλου.

Τελετάρχες οι δημοτικοί υπάλληλοι: Αγλαΐα Σαλαμούρα, Αριστομένης Σταματόπουλος.

Το πρόγραμμα του φετινού εορτασμού με επίκεντρο το ιερό προσκύνημα της Παναγίας Τρυπητής, έχει ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 16/4

19:00 Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/4

07:00 Όρθρος

08:20 Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία

09:15-9:30 Προσέλευση Επισήμων στον Ιερό Ναό.

10:45 Εκκίνηση Λιτανείας της ιεράς εικόνας από το ιερό προσκύνημα Παναγίας Τρυπητής έως την πλατεία Αγίας Λαύρας στο κέντρο της πόλης του Αιγίου με τη συνοδεία των:

- Ιερού Κλήρου

- Δημοτικής Αρχής

- Επίσημων Προσκεκλημένων

- Σωμάτων Ασφαλείας

- Πυροσβεστικής

- Αντιπροσωπειών Σχολείων

- Φιλαρμονικής Αιγίου “Η ΕΥΤΕΡΠΗ”

- Φιλαρμονικής Ακράτας

- Δημοτικής Φιλαρμονικής Αιγείρας “ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΝΕΤΣΗΣ”.

*Το γενικό πρόσταγμα του εορτασμού έχει ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος.