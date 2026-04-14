Επείγουσα έκκληση για αίμα από τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πάτρας- Στο νοσοκομείο η Αλίκη Λακουμέντα μετά από τροχαίο

Έκτακτη έκκληση για αιμοδοσία απηύθυνε ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πάτρας, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Βραχνέικα Πατρών και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μέλους του συλλόγου.

Η Αλίκη Λακουμέντα νοσηλεύεται στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και χρειάζεται άμεσα αίμα. Ο σύλλογος απευθύνει θερμή έκκληση σε όλους όσοι μπορούν να σπεύσουν στο νοσοκομείο και να προσφέρουν αίμα χωρίς καθυστέρηση.

«Παρακαλούμε όποιος μπορεί να σπεύσει στο ΓΠΝ ΠΑΤΡΩΝ να δώσει αίμα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του συλλόγου, τονίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης.

Η αιμοδοσία πραγματοποιείται στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Κάθε μονάδα αίματος μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.