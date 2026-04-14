Καιρός: Λασποβροχές και αφρικανική σκόνη μέχρι την Παρασκευή

Για το τεράστιο κύμα σκόνης από την Βόρεια Αφρική που θα καλύψει την χώρα μας μέχρι και την Παραασκευή, προειδοποίησε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Όπως επεσήμανε ο γνωστός μετεωρολόγος, τα δύο κύρια χαρακτηριστικά του καιρού που θα επικρατήσουν στη χώρα το επόμενο 4ήμερο θα είναι η συννεφιά και οι υψηλές συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, με την ατμόσφαιρα να γίνεται ιδιαίτερα αποπνικτική.

Τοπικές λασποβροχές αναμένονται στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Την Παρασκευή το ενδιαφέρον των βροχοπτώσεων θα περιοριστεί στις περιοχές του κεντρικού και νοτίου Αιγαίου, μέχρι και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 24 βαθμούς Κελσίου.

Από την Πέμπτη οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας, ενώ αναμένεται να καθαρίσει η ατμόσφαιρα.

Κλείνοντας, ο Γιάννης Καλλιάνος σχολίασε ότι το κύμα σκόνης θα είναι μέτριας έντασης και δεν θα θυμίζει σε καμία περίπτωση το απόκοσμο σκηνικό που επικράτησε στην Κρήτη τις προηγούμενες ώρες, ωστόσο θα είναι ιδιαίτερα αισθητό.

Η πρόγνωση του meteo

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του μοντέλου DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη την Τρίτη 14/04, αναμένεται να ενταθεί ελαφρώς από την Τετάρτη 15/04. Εκτός από τις αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης που θα περιορίζουν την ορατότητα, αναμένεται να εκδηλωθούν και λίγες τοπικές λασποβροχές.

Το επεισόδιο δεν θα είναι έντονο, ωστόσο θα διαρκέσει τουλάχιστον έως και την Παρασκευή 17/04, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να εκδηλωθούν εντονότερες λασποβροχές, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα της χώρας.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται η διασπορά των συγκεντρώσεων αφρικανική σκόνης στην ατμόσφαιρα:

Τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 15/04/2026

Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 16/04/2026

Τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 16/04/2026