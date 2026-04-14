Βιολάντα: Μεγάλη διαρροή προπανίου πίσω από την πολύνεκρη τραγωδία δείχνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους

Επιβεβαιώνονται από την έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους τα αρχικά ευρήματα που κάνουν λόγο για εκτεταμένη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», όπου η έκρηξη κόστισε τη ζωή σε πέντε άτομα.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δειγμάτων, εντοπίστηκαν επίσης αρωματικοί υδρογονάνθρακες, καθώς και άλλες ουσίες, όπως θείο. Τα δείγματα ελήφθησαν από τον αέρα, το έδαφος και διάφορα υλικά, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο Eleftheria, γεγονός που αποτυπώνει την έκταση της διαρροής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ίχνη υγραερίου εντοπίστηκαν ακόμη και σε δείγμα εδάφους σε απόσταση 100 μέτρων από το εργοστάσιο.

Συνολικά εξετάστηκαν 24 δείγματα, τα οποία συλλέχθηκαν στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2026, κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της έκρηξης.

Η διαρροή προπανίου

Ειδικότερα, σε δείγμα φελιζόλ που συλλέχθηκε από την τάφρο του σωλήνα υγραερίου ανιχνεύθηκαν 3.893 mg/Kg προπανίου. Στο ίδιο δείγμα καταγράφηκαν επίσης σημαντικές ποσότητες ισοβουτανίου (393 mg/Kg) και βουτανίου (425 mg/Kg).

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ίχνη πτητικών ουσιών και αρωματικοί υδρογονάνθρακες, όπως τολουόλιο, ξυλόλιο, τριμέθυλο-βενζόλιο, αίθυλο-διμέθυλο-βενζόλιο, μέθυλο-πρόπυλο-βενζόλιο και τετραμέθυλο-βενζόλιο, σε διάφορες μορφές.

Ποσότητες υγραερίου εντοπίστηκαν και σε δείγμα εδάφους που ελήφθη από τον έβδομο λάκκο πίσω από το χαντάκι, στην ανατολική πλευρά, σε βάθος ενός μέτρου, εντός του αύλειου χώρου του εργοστασίου. Επιπλέον, υψηλή συγκέντρωση προπανίου (650 mg/Kg) καταγράφηκε σε δείγμα καμένου στερεού υλικού από το δάπεδο του υπογείου.

Εντοπίστηκαν διαβρώσεις

Η έκθεση αναφέρει ότι τμήμα της υπόγειας σωλήνωσης που συνδέει τις δύο υπέργειες δεξαμενές παρουσιάζει σημάδια εξωτερικής διάβρωσης. Η φθορά αυτή χαρακτηρίζεται επιφανειακή και αποδίδεται στην υγρασία του εδάφους, καθώς και στην παρουσία υδατοδιαλυτών χλωριόντων και θειικών ιόντων.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η διάβρωση δεν φαίνεται να διαπερνά το πάχος του σωλήνα ώστε να προκαλεί διαρροή στο συγκεκριμένο σημείο. Επιπλέον, από την εξέταση τεσσάρων εγκάρσιων τομών δεν προέκυψαν ενδείξεις τοπικής διάβρωσης.

Αντίστοιχα, η εσωτερική επιφάνεια του αγωγού εμφανίζεται καφέ, χωρίς ορατά σημάδια διάβρωσης ή κοιλωμάτων (pits) που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαρροή.

Τα προϊόντα διάβρωσης που απομακρύνθηκαν από την εξωτερική επιφάνεια του αγωγού αποτελούνται από ενώσεις τρισθενούς σιδήρου και διοξείδιο του πυριτίου.

Σύμφωνα με τα δείγματα αερίου που λήφθηκαν από τις δύο υπέργειες δεξαμενές, η πρώτη περιείχε προπάνιο σε ποσοστό 89% κατά βάρος, ενώ η δεύτερη 87,7%. Επιπλέον, οι φιάλες των δειγμάτων ανέδιδαν έντονη και δυσάρεστη οσμή, χαρακτηριστική θειούχων οργανικών ενώσεων.