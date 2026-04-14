Τροχαίο στους Παξούς: Συγκλονίζει η αδελφή του 15χρονου- «Θέλω να του πω ό,τι δεν του έχω πει»

Συγκλονίζει η αδελφή του 15χρονου που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στους Παξούς την Κυριακή του Πάσχα.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε μία απότομη στροφή, όπου ο ανήλικος που οδηγούσε μηχανή, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, να μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο 27χρονης οδηγού.

«Θέλω να ξαναδώ τον ίδιο (τον αδελφό μου) για να του πω ό,τι δεν του έχω πει. Ξέρω ότι δεν φορούσε κράνος και ότι ήταν με έναν συνοδηγό», λέει η αδελφή του θύματος στο MEGA.

Ο θείος του 15χρονου ανέφερε: «Είχανε βγει βόλτα και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, ήτανε πάνω στην στροφή και ερχότανε άλλο αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο».

Ο συνοδηγός της μηχανής, ένας 17χρονος φίλος του 15χρονου, δίνει τη δική του μάχη να κρατηθεί στη ζωή, καθώς φέρει κατάγματα σε όλο του το σώμα, ενώ νοσηλεύεται στα Ιωάννινα.

«Ήταν κάποια παιδιά με μηχανάκια που προφανώς είχαν πάει κάποια βόλτα. Απόγευμα ήταν. Από ό,τι μάθαμε έκανε κάποια προσπέραση το παιδί, δεν είδε το αυτοκίνητο που ερχόταν πίσω και έπεσε πάνω», λέει οικογενειακή φίλη.

«Όλα ήταν γδαρμένα»

Συγκλονιστική είναι και η περιγραφή οδηγού ταξί, ο οποίος αντίκρισε τα παιδιά λίγα λεπτά μετά το τραγικό δυστύχημα. «Από τους Παξούς, είδα το ένα το παιδί που ήρθε στην Πλαταριά. Είμαστε απέναντι εμείς. Ήρθε στην Πλαταριά να το πάρει το ΕΚΑΒ. Το παιδί που έζησε δηλαδή. Είχε τις αισθήσεις του. Πόναγε το παιδί αυτό. Όλα ήταν γδαρμένα. Και τα δύο του τα πόδια σμπαράλια, αλλά είχε κανονικά τις αισθήσεις του. Μίλαγε το παιδί. Αυτοί τρέχανε, βγήκαν αριστερά, χτύπησαν πάνω στο αμάξι. Σκεφτείτε ότι χτύπησαν στο παρμπρίζ και έφυγαν από πίσω από το αμάξι», είπε