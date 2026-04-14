Αίγιο: Δύο τραυματίες από επίθεση σε καφετέρια- Νέο επεισόδιο βίας

Tο σημερινό επεισόδιο εξετάζεται ως πράξη αντεκδίκησης για τα όσα προηγήθηκαν στα Σελιανίτικα

Συνέχεια φαίνεται να είχε το περιστατικό που σημειώθηκε χθες στα Σελιανίτικα, όπου δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 20 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα έπειτα από συμπλοκή.

Νέο επεισόδιο βίας σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Αίγιο, στην οδό Κορίνθου, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε και ξυλοκόπησε δύο νεαρούς που βρίσκονταν σε καφετέρια της περιοχής. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με το aigiovoice.gr.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή σύνδεση των δύο περιστατικών, με το σημερινό επεισόδιο να εξετάζεται ως πράξη αντεκδίκησης για τα όσα προηγήθηκαν στα Σελιανίτικα.

Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι εμπλεκόμενοι στις δύο συμπλοκές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία σύλληψη, ενώ παράλληλα οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίηση των δραστών που φέρονται να εμπλέκονται στα περιστατικά, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και των υπολοίπων.

Ειδήσεις