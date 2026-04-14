Σελιανίτικα Αιγίου: Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό δύο νεαρών σε νυχτερινό κατάστημα

Ομάδα ατόμων επιτέθηκε με αντικείμενα – Στο νοσοκομείο με τραύματα οι παθόντες
Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε το βράδυ στα Σελιανίτικα Αιγίου, με δύο νεαρούς άνδρες να καταλήγουν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχθηκαν σε κατάστημα της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 20 ετών, δέχθηκαν επίθεση από πολυάριθμη ομάδα ατόμων, τα οποία είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και κρατούσαν αντικείμενα, όπως ρόπαλα και μεταλλικές ράβδους.
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι δράστες φέρονται να επιτέθηκαν με σφοδρότητα στους δύο άνδρες, προκαλώντας τους σοβαρούς τραυματισμούς. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να κρατούσε όπλο, με το οποίο απείλησε παρευρισκόμενους που επιχείρησαν να παρέμβουν.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αιγίου, όπου νοσηλεύονται με κατάγματα στο πρόσωπο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και αναζητούν τους εμπλεκόμενους.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr