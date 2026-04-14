Κεφαλονιά: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι- Αναζητείται ένας ακόμα

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Πρόκειται για δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να εθεάθησαν μαζί με τη 19χρονη πριν από τον θάνατό της ενώ αναζητείται ένας ακόμη.

Οι δύο παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στις Αρχές με τους δικηγόρους τους, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Πρόκειται για έναν 26χρονο Έλληνα και έναν 22χρονο με καταγωγή από την Αλβανία, οι οποίοι κατηγορούνται για «έκθεση σε κίνδυνο» .Οι άνδρες βάσει βιντεοληπτικού υλικού που εξέτασαν οι αρχές, φαίνονται μαζί με την νεαρή σε ξενοδοχείο. Ένας από αυτούς, κατά πληροφορίες εμφανίζεται να την μεταφέρει ενώ οι άλλοι δύο τον συνόδευαν.

Η 19χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις τα ξημερώματα της Τρίτης, στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και την μετέφεραν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η νεαρή κατέληξε.

Η 19χρονη, κατά πληροφορίες, δεν φέρει κακώσεις, ωστόσο, η νεκροψία νεκροτομή θα δώσει απαντήσεις στα αίτια του θανάτου της.