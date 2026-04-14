Πάτρα: Έρχονται βυθιζόμενες μπάρες στους πεζόδρομους του κέντρου

Η κατάσταση στον πεζόδρομο της οδού Παντοκράτορος, πίσω από το Αρχαίο Ωδείο της Πάτρας, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και γονείς μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη ζητώντας λύση.

Παρότι υπάρχει ξεκάθαρη σήμανση που χαρακτηρίζει τον δρόμο ως πεζόδρομο, παρατηρούνται καθημερινά παραβάσεις, με αυτοκίνητα να κινούνται και να σταθμεύουν παράνομα, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου μιλώντας στον Max Fm 93,4 τόνισε ότι το ισχύον καθεστώς δεν επιτρέπει τη διέλευση και στάθμευση οχημάτων, πέραν ειδικών περιπτώσεων, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στη μη συμμόρφωση των οδηγών. Όπως ανέφερε, ο Δήμος απευθύνεται συστηματικά στην Τροχαία για εντατικοποίηση των ελέγχων, ωστόσο αναγνωρίζεται ότι απαιτούνται πιο αποτελεσματικά και μόνιμα μέτρα.



Σε αυτό το πλαίσιο, κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής καταλαμβάνει η τοποθέτηση βυθιζόμενων μπαρών. Το μέτρο εξετάζεται όχι μόνο για την Παντοκράτορος, αλλά και για άλλους πεζόδρομους του κέντρου, όπως η Ρήγα Φεραίου και η Μαιζώνος. Οι μπάρες αυτές θα ελέγχουν την είσοδο οχημάτων, επιτρέποντας πρόσβαση μόνο όπου προβλέπεται, ενισχύοντας ουσιαστικά την ασφάλεια των πεζών. Η σχετική μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη, με ορίζοντα υλοποίησης το 2027.