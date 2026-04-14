ΠΑΣΟΚ: «Προσωπικό ρουσφέτι του Μητσοτάκη ο Λαζαρίδης»

Το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης με αφορμή τη σημερινή συνέντευξη του Μακάριου Λαζαρίδη, ζητώντας την απομάκρυνσή του από τη θέση του.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι τον διατηρεί στη θέση του παρά τις δημόσιες παραδοχές που, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, εγείρουν σοβαρά ζητήματα πολιτικής και θεσμικής τάξης, ενώ κάνει λόγο για «φαυλότητα», «αναξιοκρατία» και «κομματικές πρακτικές» στη διακυβέρνηση της χώρας.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Πέρασαν έξι ώρες από τη συνέντευξη-ομολογία του Μακάριου Λαζαρίδη και ο πρωθυπουργός τον κρατά στη θέση του. Προφανώς, γιατί τον κρατά ο κ. Λαζαρίδης.

Σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα είχε αποπεμφθεί πάραυτα, αν ένας υφυπουργός ομολογούσε πως είχε στο παρελθόν διοριστεί στο Δημόσιο εξαπατώντας καθώς δεν είχε τα τυπικά προσόντα, σκαρφιζόταν παιδαριώδη επιχειρήματα ότι διορίστηκε και πληρωνόταν ως μετακλητός αλλά στο ΦΕΚ του διορισμού «φαινόταν»… κατά λάθος στην υψηλότερη μισθολογική και υπαλληλική βαθμίδα του Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού και ομολογούσε ότι κορόιδευε τους πολίτες κομπάζοντας με αναρτήσεις ότι είναι απόφοιτος δημοσίου πανεπιστημίου.

Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη το θράσος, ο κομματικός φανατισμός, το απροκάλυπτο ψεύδος και η φαυλότητα ανταμείβονται.

Οι μάσκες έπεσαν. Η αριστεία έμεινε στα λόγια. Ο κ. Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη. Αποκαλύφθηκε πως το πρόσωπο του κ. Λαζαρίδη είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη και της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Η παρακμή, η διαφθορά και η αναξιοκρατία είναι πλέον έννοιες ταυτόσημες με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη.