Λαζαρίδης: Την αποπομπή του ζητά η αντιπολίτευση- «Δεν σκοπεύω να παραιτηθώ – Νόμιμος ο διορισμός μου το 2007»

Τόνισε πως δεν σκέφτεται να παραιτηθεί. «Δεν θα κανω το χατίρι κανέναν του κοινού ποινικού δικαίου όπως ο Πολάκης και ο Κασσελάκης», είπε. «Δεν έχω να δώσω καμία εξήγηση γιατί τα πράγματα είναι καθαρά και έντιμα», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για παλαιότερη ανάρτησή του που ανέφερε τη φράση «για όσους έχουμε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο», είπε: «Μιλούσα συνολικά. Θα μπορούσε αντί για το “μ” να είχε το “ν”. Σε όλη μου τη ζωή έχω ζήσει την οικογένειά μου έντιμα». Κατά τον ίδιο, η αντιπολίτευση τον έχει στοχοποιήσει. Ειδικά για τον κ. Πολάκη, είπε πως «θα πρέπει να μάς πει για τα χρήματα από τα μαύρα βιβλία του ως δήμαρχος».

Σύμφωνα με τον κ. Λαζαρίδη, «με βάση το πιο χαλαρό πλαίσιο του νόμου 2190/1994 υπήρχαν περιπτώσεις που άτομα χωρίς τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα διορίζονταν ως μετακλητοί και στο ΦΕΚ εμφανίζονταν με τίτλους ειδικός επιστήμονας». «Εάν η διοίκηση εκείνης της εποχής έκρινε ότι ο Λαζαρίδης δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις πιστεύετε ότι θα είχα προσληφθεί; Εγώ έδωσα ότι μου ζητήθηκε από τη διεύθυνση οικονομικού διοικητικού. Εκείνα τα χρόνια – άλλαξε μετά και σωστά – κρινόταν περισσότερο η εμπειρία στο αντικείμενο», συμπλήρωσε.

Για τον διορισμό του ως ειδικού επιστήμονα το 2007 στο υπουργείο Παιδείας ανέφερε αρχικά: «Δεν έχω υπάρξει κρατικοδίαιτος ποτέ. Με εξαίρεση αυτά τα δύο επίμαχα χρόνια». Και συνέχισε: «Το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμη και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αναγνωρισμένο. Γιατί συνέβαινε αυτό; Γιατί οι μετακλητοί υπάλληλοι διορίζονται με πολιτική επιλογή, δεν περνούν από ΑΣΕΠ και δεν απαιτούνταν τόσος έλεγχος προσόντων όσο για τους μόνιμους».

«Αποφοίτησα 7 Ιουνίου 1992», είπε δείχνοντας το πτυχίο στην κάμερα. «Αυτά τα κολλέγια, οι σημερινοί επικριτές μας δεν θα έβγαζαν ούτε το πρώτο εξάμηνο», υποστήριξε. «Δεν θα απολογηθώ για επιλογές ζωής που έκανα πριν 40 χρόνια», ανέφερε σε άλλο σημείο.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το 1987 έκανα μια συνειδητή επιλογή να σπουδάσω σε ένα κολλέγιο -στο The College of Southeastern Europe». «Πήγα χτες με τις κόρες μου για να το φωτογραφίσω», είπε δείχνοντας φωτογραφίες από τα κτίρια , όπως λέει, που φιλοξενούσαν τα μαθήματα του κολλεγίου.

Απαντήσεις στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με τον διορισμό του το 2007 αποπειράθηκε να δώσει ο Μακάριος Λαζαρίδης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Τρίτης στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

ΠΑΣΟΚ: Ο πρωθυπουργός να τον αποπέμψει τώρα

«Ο πρωθυπουργός δεν έχει άλλον δρόμο. Οφείλει να αποπέμψει τώρα τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που εξαπάτησε το δημόσιο», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του μετά τη συνέντευξη.

Αναλυτικά:

Ο κ. Λαζαρίδης ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις, αλλά με βάση την ισχύουσα «Νεοδημοκρατική» λογική, αρκούσε να πληροί τις «γαλάζιες» κομματικές προϋποθέσεις για να προσληφθεί ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού.

Προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα αλλά εκτέθηκε χειρότερα.

Σήμερα αντί για θέση Ειδικού Επιστήμονα όπως ρητά αναγράφεται στο ΦΕΚ διορισμού του, ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε ότι προσελήφθη ως απλός μετακλητός, κατόπιν εορτής είδε στο ΦΕΚ… τον τίτλο του «Ειδικού Επιστήμονα» και πως την ευθύνη είχε κάποια απρόσωπη διοίκηση.

Κοινώς πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο κατά παράβαση του άρθρου 33 παρ. 2 του ν. 2190/1994, μια διάταξη που απαιτεί πτυχίο, μεταπτυχιακό και 2 έτη προϋπηρεσίας. Παραδέχτηκε προκλητικά ότι δεν είχε τίποτα από αυτά, αλλά …προσωπικότητα.

Ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλον δρόμο. Πλέον δεν έχει καμία δικαιολογία ότι δεν γνωρίζει, καθώς ο κ. Λαζαρίδης αποκαλύφθηκε μόνος του σε ζωντανή μετάδοση. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να αποπέμψει εντός των επόμενων λεπτών τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που εξαπάτησε το δημόσιο.

Φάμελλος: Φτάνει πια!

«Εδώ και μία βδομάδα όλη η Ελλάδα ξέρει ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης εξαπάτησε το ελληνικό Δημόσιο για να προσληφθεί παράνομα το 2007 σε υπουργείο ως επιστημονικός σύμβουλος, ενώ δεν έχει πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, για να εισπράττει τόσα χρόνια παράνομα μισθό με προσόν την κομματική ταυτότητα της Ν.Δ.», αναφέρει σε ανάρτησή του σήμερα, Τρίτη, το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Κάθε μέρα που περνά με αυτή την κυβέρνηση, ευτελίζεται κάθε έννοια Δικαίου και Αξιοκρατίας. Γιατί η κυβέρνηση της Ν.Δ. βάζει πλάτη σε όλες αυτές τις απατεωνιές», επισημαίνει ο ίδιος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Φάμελλου:

«Φτάνει πια!

Εδώ και μία βδομάδα όλη η Ελλάδα ξέρει ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης εξαπάτησε το ελληνικό Δημόσιο για να προσληφθεί παράνομα το 2007 σε υπουργείο ως επιστημονικός σύμβουλος, ενώ δεν έχει πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, για να εισπράττει τόσα χρόνια παράνομα μισθό με προσόν την κομματική ταυτότητα της Ν.Δ.

Και έχει προσβάλει και εξαπατήσει τους Ελληνες πολίτες με αναρτήσεις ότι δήθεν έχει σπουδάσει σε δημόσιο πανεπιστήμιο.

Ομως ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το “δικαίωμα της σιωπής” για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τον κρατάει υφυπουργό, παρότι αποκαλύφθηκε ότι είναι απατεώνας.

Κάθε μέρα που περνά με αυτή την κυβέρνηση, ευτελίζεται κάθε έννοια Δικαίου και Αξιοκρατίας. Γιατί η κυβέρνηση της Ν.Δ. βάζει πλάτη σε όλες αυτές τις απατεωνιές.

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι προσωπικά υπόλογος.

Δεν μπορεί να παριστάνει τον ανήξερο, όταν η αξιοπιστία της κυβέρνησης καταρρέει και η χώρα ευτελίζεται στο εξωτερικό.

Ηταν δική του επιλογή να στήσει αυτό το καθεστώς, με δήθεν “άριστους” όπως ο Λαζαρίδης, ο Κοντολέων, ο Διαματάρης, κ.ά.

Με όλα όσα αποκαλύπτονται κάθε μέρα και με τόσα σκάνδαλα διαφθοράς, αυτή η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έπρεπε να είχαν ήδη παραιτηθεί. Αυτό θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα.

Αλλά στην Ελλάδα του Μητσοτάκη δεν διώχνουν ούτε τον Λαζαρίδη μετά από τόσες αποκαλύψεις.

Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα».

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: O Κ. Μητσοτάκης πρέπει να αποπέμψει τον -άλλοτε- στενό συνεργάτη του, σήμερα κιόλας.

Σε ανάρτησή του ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γ. Σακελλαρίδης αναφέρει:

Η περίπτωση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη είναι ενδεικτική της διαχρονικής αντίληψης της Νέας Δημοκρατίας για το κράτος ως λάφυρο τους.

Θα έπρεπε να έχει την στοιχειώδη αξιοπρέπεια να παραιτηθεί από μόνος του. Αλλά αφού ποιος την έχασε για να την βρει ο Μ. Λαζαρίδης, ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης πρέπει να αποπέμψει τον -άλλοτε- στενό συνεργάτη του, σήμερα κιόλας.

Είναι αδιανόητο, μπροστά στην διαχρονική τους υπερπροσπάθεια να διορίσουν τα «γαλάζια» παιδιά σε καλοπληρωμένες θέσεις, να μην κρατάνε ούτε τα τυπικά προσχήματα για τον διορισμό του Μ. Λαζαρίδη με ΦΕΚ στη θέση του «ειδικού επιστήμονα» στην Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς το 2007.

Σημειωτέων ότι η θέση του «ειδικού επιστήμονα» που αμείβεται ΣΑΦΩΣ καλύτερα από άλλες θέσεις (πχ. επιστημονικός συνεργάτης), απαιτεί μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, ενώ ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είχε ούτε προπτυχιακό!

Σήμερα στην συνέντευξή του στο Open, ο προκλητικός Μ. Λαζαρίδης δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα ότι δήθεν προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του αναφέρει ρητώς ότι προσλαμβάνεται ως «ειδικός επιστήμονας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου».

Ο Κ. Μητσοτάκης κάποτε το έπαιζε σταυροφόρος της αξιοκρατίας στο Δημόσιο. Σήμερα καλύπτει τον άλλοτε- στενό του συνεργάτη προσποιούμενος ότι δεν συμβαίνει κάτι.

Πρωτότυπό για τον Πρωθυπουργό μας, θα μου πείτε.

Δύο πράγματα πρέπει να γίνουν άμεσα για να μην ξεφτιλίζει άλλο η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση την πολιτική ζωή του τόπου:

-Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Μ. Λαζαρίδη από την κυβέρνηση

-Άμεση ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου για επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών στον Μ. Λαζαρίδη, αφού κατέλαβε την θέση του «ειδικού επιστήμονα» παρατύπως, με σχετικό δόλο.