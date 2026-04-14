Αντιδράσεις μετά την επίθεση της Ραλλίας Χρηστίδου στον Μπακογιάννη για τη φωτό με τον οβελία -«Εσύ, έφαγες σπανακόρυζο;»

Να επιτεθεί στον Κώστα Μπακογιάννη, με αφορμή φωτογραφία του στα social media, επιχείρησε να εξαπολύσει η Ραλλία Χρηστίδου.

Η ανεξάρτητη βουλευτής, που πρόκειται στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, σχολίασε δηκτικά φωτογραφία που ανάρτησε ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων με αρνί στη σούβλα.

Η ανάρτηση της Ραλλίας Χρηστίδου

«Το θέμα δεν είναι τι επιλέγει να καταναλώνει ένα πολιτικό πρόσωπο στην ιδιωτική του ζωή. Το θέμα είναι τι και με ποιον τρόπο επιλέγει να το προβάλλει δημόσια.



Όταν το κεντρικό θέαμα μιας εορταστικής δημόσιας ανάρτησης είναι το σώμα ενός ζώου εκτεθειμένο σε πρώτο πλάνο δεν πρόκειται για τιμή στην εθνική παράδοση αλλά περισσότερο για μια αισθητική και πολιτισμική επιλογή που μάλλον παραπέμπει σε μια παρωχημένη, παλαιοκομματική και οπισθοδρομική κουλτούρα κυριαρχίας.

Η σκληρότητα αυτής της εικόνας δεν αποτελεί ούτε δείκτη σεβασμού ούτε μέτρου αλλά ούτε και κοινωνικής προόδου. Μάλλον το αντίθετο. Γι’ αυτό τέτοιες εικόνες δεν μας εκφράζουν.

Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη».