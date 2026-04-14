Τρόμος για την αντίδραση του Ιράν μετά τον αποκλεισμό των λιμανιών του – Σήμερα οι συνομιλίες για εκεχειρία στον Λίβανο

Νέες απειλές από Τραμπ και Ιράν μετά τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών

Με απειλές από κάθε εμπλεκόμενη χώρα, εκεχειρία στο Ιράν, βομβαρδισμούς στον Λίβανο και τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ξημέρωσε και η 14η Απριλίου 2026. Οι ΗΠΑ μπλόκαραν από το απόγευμα της Δευτέρας τα λιμάνια του Ιράν -όπως είχαν προαναγγείλει- με την Τεχεράνη να αντιδρά και να απειλεί πως οι εχθροί του «θα καταλήξουν στον πάτο της θάλασσας». Στο μεταξύ, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων στην Ουάσινγκτον με φόντο την εκεχειρία και στον Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ωστόσο συνεχίζει τις επιθέσεις και απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις.

Αναφορές πως το Ιράν πρότεινε το «πάγωμα» του πυρηνικού προγράμματος για 5 χρόνια Αμερικανικά μέσα μεταδίδουν πως το Ιράν έθεσε στο τραπέζι να παγώσει για 5 χρόνια το πυρηνικό πρόγραμμά του, κάτι που οι ΗΠΑ απέρριψαν μιας και θέλουν να εξασφαλίσουν πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Δύο νεκροί σε ισραηλινή επίθεση με drone κοντά στη Ναμπατιέχ του Λιβάνου Ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αυτοκίνητο που κινούνταν κοντά στη Ναμπατιέχ του νότιου Λιβάνου, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο άτομα, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η επίθεση ήταν η τελευταία σε μια σειρά ισραηλινών επιδρομών που προκάλεσαν θύματα σήμερα το πρωί.

Τηλεφωνική επικοινωνία ΥΠΕΞ Ιράν - Ομάν για τον πόλεμο και την κατάπαυση του πυρός Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομάνο ομόλογό του, Μπαντρ μπιν Χαμάντ Αλμπουσάιντι, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την «εκεχειρία και τις διαπραγματεύσεις» μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr. «Ο Αραγτσί τόνισε τη δέσμευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για τη διατήρηση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας με τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων των χωρών της περιοχής και μακριά από καταστροφικές αμερικανικές παρεμβάσεις», δήλωσε ο Mehr. Από την πλευρά του, ο Αλμπουσάιντι εξέφρασε την ελπίδα ότι η ειρήνη και η σταθερότητα «θα επιστρέψουν στην περιοχή το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε. Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ξεκίνησε παρά τους αρκετούς γύρους συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Το Ομάν, ως μεσολαβητής, δήλωσε ότι ο πόλεμος ξεκίνησε παρόλο που μια συμφωνία ήταν «εφικτή» .

Λίβανος: Θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τον πόλεμο, η Χεζμπολάχ μας έσυρε σε αυτόν «Ο Λίβανος βρίσκεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη αλλά ακόμη αναστρέψιμη φάση», υπογράμμισε η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων του Λιβάνου, Χανίν Σάγιεντ, σε συνέντευξη που παραχώρησε για τον πόλεμο με το Ισραήλ ενώ πραγματοποιεί σειρά συναντήσεων στον ΟΗΕ. Η υπουργός, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, τόνισε ότι παρά τη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας και τις μεγάλες ανθρωπιστικές πιέσεις στον Λίβανο, «η χώρα δεν έχει καταρρεύσει» ακόμη. Ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση εργάζεται «μέρα και νύχτα» με πρώτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και τη στήριξη του ενός εκατομμυρίου εκτοπισμένων από τον πόλεμο. Επεσήμανε ότι ακόμη και μετά την πρόσφατη «μαζική ισραηλινή επίθεση», την οποία περιέγραψε ως «Μαύρη Τετάρτη» καθώς «μέσα σε δέκα λεπτά επλήγησαν περισσότεροι από 100 στόχοι και σκοτώθηκαν 300 άνθρωποι», δεν εκδηλώθηκε εσωτερική αποσταθεροποίηση, γεγονός που αποδίδει στην επιλογή της λιβανικής κοινωνίας να μην επιστρέψει «στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου».

Ο Ισραηλινός στρατιώτης που σκοτώθηκε στον Λίβανο

An IDF reservist was killed and three other troops were wounded when a Humvee overturned in southern Lebanon last night, the military announces. The slain soldier is named as Sgt. Maj (res.) Ayal Uriel Bianco, 30, a firetruck driver in the 188th Armored Brigade, from Katzrin. — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian), April 14, 2026

Νεκροί στην Μπαφλίγια του Λιβάνου μετά από ισραηλινή επιδρομή Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Μπαφλίγια του νότιου Λιβάνου προκάλεσε ζημιές σε πολλά σπίτια και τραυματισμούς, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA). Μέλη της πολιτικής προστασίας αναζητούν αυτή τη στιγμή τα ερείπια στην περιοχή αναζητώντας αγνοούμενους, ανέφερε το NNA.

Ζημιές σε νοσοκομείο του νότιου Λιβάνου από ισραηλινούς βομβαρδισμούς Πλάνα που επαληθεύτηκαν από το Al Jazeera δείχνουν εκτεταμένες ζημιές μέσα και γύρω από το Κρατικό Νοσοκομείο Tebnin στο νότιο Λίβανο μετά από ισραηλινές επιθέσεις. Το βίντεο δείχνει χώμα και σπασμένα γυαλιά διάσπαρτα στους διαδρόμους της εγκατάστασης, καθώς και εξοπλισμό που έχει ανατραπεί σε ορισμένα δωμάτια του νοσοκομείου. Έξω, τα αυτοκίνητα φαίνεται να έχουν υποστεί ζημιές από την πτώση συντριμμιών. Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA) ανέφερε ότι η επίθεση στο νοσοκομείο είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν θάνατοι και τραυματίες. Όπως έχουμε αναφέρει, οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, πολλές από τις οποίες επικεντρώνονται στο νότο, έχουν σκοτώσει περισσότερους από 2.000 ανθρώπους από τις 2 Μαρτίου.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοινώνει τον θάνατο υπαξιωματικού του στον νότιο Λίβανο Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έφεδρος υπαξιωματικός έπεσε σε «μάχη» στον νότιο Λίβανο, όπου αναμετρώνται για πάνω από έναν μήνα με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν. «Ο αρχιλοχίας Αγιάλ Ουριέλ Μπλάνκο, 30 ετών, οδηγός πυροσβεστικού οχήματος (...) έπεσε σε μάχη στον νότιο Λίβανο», ανέφερε λακωνικό ανακοινωθέν τους.

Ιράν προς ΗΠΑ: Παραβιάζετε την εθνική κυριαρχία μας Το Ιράν καταδίκασε τη Δευτέρα τη «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητάς» του αφού τέθηκε σε εφαρμογή ο αποκλεισμός που επέβαλαν οι ΗΠΑ στοχοποιώντας ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο και στη θάλασσα του Ομάν. «Η επιβολή αυτού του θαλάσσιου αποκλεισμού αποτελεί σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν», τονίζει επιστολή του ιρανού πρεσβευτή στα Ηνωμένα Έθνη, του Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, με αποδέκτες τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας αυτόν τον μήνα. Το «παράνομο μέτρο αυτό αποτελεί επίσης σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του δικαίου της θάλασσας», συνεχίζει ο ιρανός διπλωμάτης. Η «παράνομη» ενέργεια των ΗΠΑ «εγείρει σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και προφανώς επιδεινώνει τον κίνδυνο κλιμάκωσης στην ήδη ανάστατη περιφέρεια», τονίζει ο κ. Ιραβανί. Σε χωριστή επιστολή του στον ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες, ο ιρανός πρεσβευτής αναφέρεται στην αξίωση της Τεχεράνης οι χώρες της περιοχής που φιλοξενούν στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στα εδάφη τους να καταβάλουν «επανορθώσεις» διότι επέτρεψαν στον αμερικανικό στρατό να εξαπολύσει «παράνομες ένοπλες επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων» στο ιρανικό έδαφος. Το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα ΗΑΕ και η Ιορδανία οφείλουν «να αποζημιώσουν πλήρως την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων επανορθώσουν για κάθε υλική και ηθική βλάβη που υπέστη εξαιτίας των παράνομων ενεργειών τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου», αναφέρει το κείμενο. Σύμφωνα με τον πρεσβευτή, όχι μόνο επέτρεψαν στις ΗΠΑ να διεξαγάγει επιθέσεις εναντίον της χώρας του αλλά «σε κάποιες περιπτώσεις» οι πέντε χώρες διέπραξαν «οι ίδιες» τις επιθέσεις. Οι πέντε αραβικές μοναρχίες, σύμμαχοι της Ουάσιγκτον, αρνούνται ότι πήραν μέρος στον πόλεμο. Η ένοπλη σύρραξη ξέσπασε με τις μαζικές αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, καταστρέφοντας σειρά στρατιωτικών και πολιτικών υποδομών στο έδαφος και σκοτώνοντας απροσδιόριστο αριθμό μελών των ενόπλων δυνάμεων και αμάχων. Εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε κατόπιν μεσολάβησης του Ισλαμαμπάντ εφαρμόζεται από την περασμένη εβδομάδα. Διμερίς διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη απέτυχαν.