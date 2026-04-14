ΔΕΥΑΠ: Διακοπή νερού στα Καμίνια λόγω έργων στη σιδηροδρομική γραμμή

Την Τετάρτη 15 Απριλίου
Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι αύριο Τετάρτη 15 Απριλίου από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ., λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης από την εταιρεία κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΧΘ 15+870 ΓΡ. Π-ΠΥ», θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Καμινίων.
Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.
Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.
