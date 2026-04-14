Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Βίντεο δείχνει τον 23χρονο να φεύγει από το ενοικιαζόμενο διαμέρισμα- Το SMS που «έκαψε» τους συλληφθέντες

Βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητα δείχνει έναν από τους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του αιφνίδιου θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, ενώ βγαίνει από ενοικιαζόμενο διαμέρισμα της περιοχής.

Πρόκειται για τον 23χρονο με καταγωγή από το νησί, ο οποίος διακρίνεται στα πλάνα από κάμερα ασφαλείας που παρουσίασε ο Alpha, να φορά μπουφάν με κουκούλα και να αναχωρεί από το διαμέρισμα στις 5.15 το πρωί. Δώδεκα ώρες μετά εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της Κεφαλονιάς, όπου δήλωσε πως «είμαι ο τρίτος άνθρωπος που ψάχνετε».

Το τι ακριβώς συνέβη θα το δείξει πιθανότατα η νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις και έτσι θα υπάρξει ένα ασφαλές συμπέρασμα για το τι έγινε και χάθηκε το 19χρονο κορίτσι.