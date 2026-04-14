Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Βίντεο δείχνει τον 23χρονο να φεύγει από το ενοικιαζόμενο διαμέρισμα- Το SMS που «έκαψε» τους συλληφθέντες

Οι τρεις νεαροί που βρίσκονταν κοντά στην 19χρονη πριν χάσει τις αισθήσεις της έχουν ήδη συλληφθεί
Βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητα δείχνει έναν από τους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του αιφνίδιου θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, ενώ βγαίνει από ενοικιαζόμενο διαμέρισμα της περιοχής.
Πρόκειται για τον 23χρονο με καταγωγή από το νησί, ο οποίος διακρίνεται στα πλάνα από κάμερα ασφαλείας που παρουσίασε ο Alpha, να φορά μπουφάν με κουκούλα και να αναχωρεί από το διαμέρισμα στις 5.15 το πρωί. Δώδεκα ώρες μετά εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της Κεφαλονιάς, όπου δήλωσε πως «είμαι ο τρίτος άνθρωπος που ψάχνετε».
Το τι ακριβώς συνέβη θα το δείξει πιθανότατα η νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις και έτσι θα υπάρξει ένα ασφαλές συμπέρασμα για το τι έγινε και χάθηκε το 19χρονο κορίτσι.
Το SMS που “έκαψε” τους εμπλεκόμενους
Ένα μήνυμα ήταν αυτό που “έκαψε” τους εμπλεκόμενους, αποκαλύπτοντας την ταυτότητά τους. Συγκεκριμένα, ένα βίντεο το οποίο δείχνει τους δύο εμπλεκόμενους να εγκαταλείπουν την κοπέλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, αλλά αφού την εγκαταλείπουν έστειλαν sms στη φίλη της.
Το ένα γράφει:
«Την έχουμε αφήσει την…» και το δεύτερο:
«Την έχουμε παρατήσει εκεί πέρα μόνη της».
Η φίλη της 19χρονης όταν έλαβε τα μηνύματα ενημέρωσε τους ανθρώπους της κοπέλας, όπως όμως και την αστυνομία. Κι έτσι ήταν θέμα χρόνου να εντοπισθούν και οι τρεις.
Επειδή εγκατέλειψαν τη 19χρονη κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο, όμως ο εισαγγελέας,μπορεί να μετατρέψει την κατηγορία σε θανατηφόρα έκθεση.
