Κεφαλονιά: Συντετριμμένη η μητέρα της 19χρονης- Είχε φύγει από το νοσοκομείο όπου εργαζόταν, λίγο πριν μεταφέρουν εκεί την κόρη της

Για την Μιράντα, μητέρα της 19χρονης Μυρτούς που εντοπίστηκε νεκρή στην Κεφαλονιά, ήταν όλη της η ζωή.

Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από την προφητική θα μπορούσε να πει κανείς, ανάρτησή της, δυο ημέρες πριν τον αδόκητο θάνατο της κόρης της όπου κάτω από την φωτογραφία της σχολιάζει λέγοντας: «…..ζωή δεν έχω εγώ χωρίς εσένα Μυρτώ μου!».

Έφυγε από το νοσοκομείο λίγα λεπτά πριν μεταφέρουν την κόρη της στα επείγοντα

Σύμφωνα με πληροφορίες, του iefimerida από εργαζομένους στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε η 19χρονη τα ξημερώματα της Τρίτης ζωντανή, η μητέρα της η οποία είναι νοσηλεύτρια φαίνεται πως έφυγε από το νοσοκομείο ελάχιστα λεπτά πριν μιας και είχε ολοκληρώσει τη δουλειά της ως αποκλειστική νοσοκόμα σε έναν ηλικιωμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα της 19χρονης βρίσκεται με φαρμακευτική αγωγή στο σπίτι της παρέα με φίλους και γνωστούς, οι οποίοι την προσέχουν μιας και η ίδια αδυνατεί να αποδεχθεί το μοιραίο για την Μυρτώ της.

Η 19χρονη σπούδαζε στη Σχολή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς θέλοντας να ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας της, ενώ στον ελεύθερο χρόνο της ασχολούνταν με το μακιγιάζ.

Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές για τον θάνατό της

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Ασφάλειας Κεφαλονιάς για τον θάνατο της 19χρονης, η οποία εντοπίστηκε αναίσθητη στην οδό Κ. Βεργωτή, στο κέντρο του Αργοστολίου, λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Απριλίου.

Περαστικοί που την ανακάλυψαν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και η νεαρή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο τοπικό νοσοκομείο, όπου κατέληξε λίγο αργότερα παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Μέσα από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από την περιοχή, οι Αρχές ταυτοποίησαν τα άτομα που βρίσκονταν μαζί της και την εγκατέλειψαν ημιλιπόθυμη στο δρόμο, χωρίς να της παράσχουν βοήθεια και χωρίς να καλέσουν ασθενοφόρο. Στη συνέχεια προχώρησαν στη σύλληψη τριών νεαρών με την κατηγορία της έκθεσης, ενός 26χρονου Έλληνα, πρώην πρωταθλητή άρσης βαρών με προηγούμενο στα ναρκωτικά, ενός 23χρονου Έλληνα και ενός 22χρονου Αλβανού. Και οι τρεις είχαν βρεθεί νωρίτερα μαζί με την 19χρονη σε ξενοδοχείο στο Αργοστόλι.

Ένας εκ των συλληφθέντων παραδέχτηκε ότι έκαναν από κοινού χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι, όταν η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της, πανικοβλήθηκαν και την εγκατέλειψαν. Οι τρεις αναμένεται να υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις αίματος και ούρων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η χρήση ναρκωτικών.

Το σώμα της 19χρονης δεν φέρει εμφανείς κακώσεις. Τα ακριβή αίτια θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή και τις τοξικολογικές εξετάσεις που θα ακολουθήσουν.