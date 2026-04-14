Κεφαλονιά: Συνελήφθη και τρίτο άτομο για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς - Νέα στοιχεία στο φως για τους υπόπτους

Σε τρίτη σύλληψη για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά προχώρησαν οι αρχές, την ώρα που έρχονται στο φως νέες πληροφορίες για τους άλλους δύο άνδρες που βρίσκονται υπό κράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 23χρονο που προσήλθε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα, συνοδευόμενος από τον πατέρα του.

Νωρίτερα, είχαν συλληφθεί ένας 26χρονος και ένας 22χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται για «έκθεση σε κίνδυνο».

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συλληφθέντες ισχυρίζονται πως η 19χρονη είχε κλείσει δωμάτιο σε κοντινό ξενοδοχείο και πως πήγαν όλοι μαζί εκεί.

Ο 26χρονος φέρεται να είναι πρωταθλητής της άρσης βαρών στα εφηβικά πρωταθλήματα (Κ17).

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους συλληφθέντες σε βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φαίνονται να κάθονται μαζί με την άτυχη 19χρονη, λίγη ώρα πριν η κοπέλα καταρρεύσει.

«Δεν ξέρω τι έγινε. ‘Έφυγε’ ένα παιδί 2 μέτρα, 18,5 χρόνων. Μία θεά, μία κούκλα. Και την βρήκα πάνω στο ‘μάρμαρο’ στο νοσοκομείο. Ούτε έπινε το παιδί μου, ούτε μέθαγε. Ήταν ένα παιδί με άριστες προδιαγραφές. Το παιδί μου το βρήκα στο ‘μάρμαρο’» είπε ο πατέρας της κοπέλας μιλώντας στο Mega.

Είχε ακόμη σφυγμό όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στις 04:40 το πρωί, το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ στην Πάτρα ενημέρωσε το κέντρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλληνίας ότι διασώστες του ΕΚΑΒ Αργοστολίου μετέβησαν έξω από ψητοπωλείο, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Από το σημείο παρέλαβαν τη 19χρονη και τη μετέφεραν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, με πληροφορίες να αναφέρουν πως η κοπέλα είχε ακόμη τον σφυγμό της.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, η νεαρή κοπέλα κατέληξε στις 05:15.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα υψηλόβαθμα στελέχη της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής της Δ.Α. Κεφαλληνίας, ο επόπτης υπηρεσίας και ο διοικητής του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου.

Αδιευκρίνιστα τα αίτια του θανάτου της

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η 19χρονη Μυρτώ δεν έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, για τη διαλεύκανση των αιτίων του θανάτου έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.

Περισσότερες απαντήσεις στα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της 19χρονης θα δωσει τις επόμενες ώρες ο ιατροδικαστής.