Πάσχα στο Χιονοδρομικό του Χελμού μετά από 20 χρόνια- Το ψήσιμο του οβελία και το ρεκόρ των 200.000 επισκεπτών

Μετά από είκοσι ολόκληρα χρόνια, το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων υποδέχθηκε και πάλι τις ημέρες του Πάσχα με ιδιαίτερη ζωντάνια.

Τα παραδοσιακά έθιμα τηρήθηκαν με ευλάβεια, με την ψησταριά του οβελία τη Δευτέρα του Πάσχα να δίνει το δικό της χαρακτηριστικό τόνο στο εορταστικό χιονισμένο σκηνικό.

«Η αυξημένη προσέλευση επισκεπτών κατά τη διάρκεια των εορτών, η εορταστική διάθεση και η τήρηση των παραδοσιακών εθίμων συνέθεσαν ένα κλίμα που άφησε έντονες εντυπώσεις τόσο στους επισκέπτες όσο και σε εμάς» επισημαίνει στο thebest.gr ο Διευθυντής του Χιονοδρομικού Αλέξης Άγριος.

Το Χιονοδρομικό, συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του έως την Κυριακή 19 Απριλίου, ημερομηνία που σηματοδοτεί και το επίσημο κλείσιμο της χειμερινής σεζόν. «Εκτιμούμε, ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουν εκδοθεί, συνολικά για όλη τη σεζόν περίπου 200.000 εισιτήρια. Το νούμερο αυτό δείχνει ότι θα είναι μια από τις τρεις καλύτερες χρονιές, στην ιστορία λειτουργίας του Χιονοδρομικού» αναφέρει ο κ. Άγριος.

Αμέσως μετά το κλείσιμο της σεζόν, το επίκεντρο στρέφεται στην προετοιμασία του Helmos Mountain Festival. Για τέσσερις ημέρες, οι πλαγιές του Χελμού θα μετατραπούν σε σημείο συνάντησης για λάτρεις της μουσικής και της ορεινής περιπέτειας. Το Helmos Mountain Festival, που διοργανώνεται για τέταρτη χρονιά, είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα ορεινά φεστιβάλ της χώρας, και επιστρέφει το τετραήμερο 19 έως 22 Ιουνίου 2026.

Οι διοργανωτές στοχεύουν για άλλη μια χρονιά σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που θα καλύπτει διαφορετικά μουσικά είδη, με ανακοινώσεις για το lineup να αναμένονται το προσεχές διάστημα.

Οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες θα φιλοξενηθούν σε έναν χώρο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, εντός της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου και Παγκόσμιου Γεωπάρκου Χελμού Βουραικού. «Φέτος θεωρώ ότι θα είμαστε ένα σκαλοπάτι, καλύτεροι τόσο από την περσινή διοργάνωση, όσο και από τις προηγούμενες», τονίζει ο Διευθυντής του Χιονοδρομικού.