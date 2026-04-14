ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ αργότερα αυτήν την εβδομάδα

Ένας επόμενος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν μπορεί να διεξαχθεί αυτήν την εβδομάδα ή στις αρχές της επόμενης, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της ιρανικής πρεσβείας στο Πακιστάν, ενώ πηγές, που είχε επικαλεστεί νωρίτερα το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, είχαν δηλώσει ότι διαπραγματευτικές ομάδες από τις ΗΠΑ και το Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

Πηγή που εμπλέκεται στις συνομιλίες δήλωσε σήμερα ότι ακόμη δεν έχει αποφασιστεί ημερομηνία, αλλά ότι και οι δύο χώρες μπορεί να επιστρέψουν ήδη από το τέλος αυτής της εβδομάδας και διευκρίνισε ότι μια πρόταση κοινοποιήθηκε και στις ΗΠΑ και στο Ιράν για να ξαναστείλουν τους αντιπροσώπους τους ώστε να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες.

«Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ οι αντιπροσωπείες κρατούν ανοιχτές (ημερομηνίες) από την Παρασκευή ως την Κυριακή», δήλωσε επίσης ιρανική υψηλόβαθμη πηγή στο Reuters.

Παράλληλα δύο πακιστανικές πηγές ενήμερες για τις συνομιλίες δήλωσαν ότι το Ισλαμαμπάντ επικοινωνεί με τις δύο πλευρές σχετικά με το πότε θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος και ότι η συνάντηση θα γίνει πιθανόν το σαββατοκύριακο.

«Απευθυνθήκαμε στο Ιράν και λάβαμε θετική απάντηση ότι θα είναι ανοιχτοί σε έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της πακιστανικής κυβέρνησης.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, ο στρατός και το γραφείο του πρωθυπουργού δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής σε αίτημα του Reuters να σχολιάσουν σχετικά. Επίσης ούτε ο Λευκός Οίκος έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων να σχολιάσει.

Παράλληλα δύο πακιστανικές υψηλόβαθμες πηγές δήλωσαν στο AFP ότι το Πακιστάν επιδιώκει ξανά να οδηγηθούν το Ιράν και τις ΗΠΑ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με τη μία εξ αυτών να σημειώνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών.

«Διεξάγονται προσπάθειες για να οδηγηθούν εκ νέου τα δύο μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Βεβαίως θέλουμε να ξαναέρθουν στο Ισλαμαμπάντ, αλλά ο τόπος δεν έχει ακόμη καθοριστεί», σημείωσε η μία πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Το Σάββατο, οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη που αποσκοπούσαν να τερματιστεί ο πόλεμος πέραν της κατάπαυσης του πυρός στην οποία έχουν συμφωνήσει για δύο εβδομάδες, τερματίστηκαν χωρίς τα δύο μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία.

Δεύτερος αξιωματούχος που επίσης ζήτησε να μην κατονομαστεί δήλωσε ότι η διεξαγωγή συνομιλιών εξακολουθεί να είναι δυνατή πριν από το τέλος της περιόδου κατά την οποία ισχύει η κατάπαυση του πυρός, την ερχόμενη εβδομάδα.

«Καμία ημερομηνία ούτε τόπος έχουν ακόμη αποφασιστεί», δήλωσε.

«Η σύνοδος μπορεί να γίνει προσεχώς», υποστήριξε εξάλλου και η πρώτη πηγή, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα πρέπει επίσης να επιβεβαιωθούν οι ημερομηνίες.

«Εργαζόμαστε επίσης για να εξασφαλίσουμε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός πέραν της τρέχουσας προθεσμίας, προκειμένου να διαθέτουμε περισσότερο χρόνο», πρόσθεσε.

«Έχουν ήδη ανταλλαγεί τα γραπτά προσχέδια αιτημάτων και παραχωρήσεων, κατά τρόπο που οι δύο πλευρές να γνωρίζουν πιθανούς συμβιβασμούς», κατέληξε ο αξιωματούχος.