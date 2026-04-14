Μυτιλήνη: Οργισμένοι κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι - Έριξαν γάλα

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αποκορύφωμα της έντασης διατυπώθηκαν ακόμη και σκέψεις για αποκλεισμό του αεροδρομίου, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της οργής στον κλάδο.

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά τις 14:00, όταν οι κτηνοτρόφοι, που νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, προχώρησαν σε αποκλεισμό του λιμανιού και, ενώ επέτρεψαν την αποβίβαση επιβατών, ωστόσο εμπόδισαν τη διέλευση φορτηγών και οχημάτων, επιχειρώντας να ασκήσουν πίεση προς την κυβέρνηση για την άμεση λήψη μέτρων.

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, οι κτηνοτρόφοι προχώρησαν στη ρίψη ποσοτήτων γάλακτος έξω από το πλοίο, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την απόγνωσή τους για την αδυναμία διάθεσης της παραγωγής τους.

Οι παραγωγοί, εμφανώς αγανακτισμένοι από την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα, κινήθηκαν συντεταγμένα προς το εσωτερικό, επιδιώκοντας να προσεγγίσουν συναδέλφους τους που είχαν ήδη καταλάβει τον καταπέλτη πλοίου

Με μεγάλη ένταση εξελίσσονται οι κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Μυτιλήνης στη Λέσβο, όπου από νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (14/04) υπήρξε έντονη διαμαρτυρία με τη δυναμική παρουσία των παραγωγών, οι οποίοι έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και εισήλθαν στον χώρο του λιμανιού, όπως μεταδίδει το stonisi.gr.

Γιατί αγανακτούν οι παραγωγοί

Η αγανάκτηση των παραγωγών συνδέεται άμεσα με τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί λόγω του αφθώδους πυρετού, τα οποία έχουν ουσιαστικά «παγώσει» τη λειτουργία της αγοράς.

Όπως υποστηρίζουν, οι περιορισμοί στη διακίνηση προϊόντων, σε συνδυασμό με το κλείσιμο της αγοράς και την αδυναμία διάθεσης γάλακτος και κρέατος, έχουν οδηγήσει πολλές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στα όρια της επιβίωσης.

Παράλληλα, οι ίδιοι καταγγέλλουν την απουσία άμεσων αποζημιώσεων και συγκεκριμένου σχεδίου στήριξης, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις και σοβαρές ελλείψεις στον σχεδιασμό των μέτρων. Στο ίδιο πλαίσιο, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου επισημαίνει ότι δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης του κλάδου, ενώ αναφέρεται και σε ελλείψεις προσωπικού και υποδομών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διαχείριση της ζωονόσου σε άλλες χώρες, όπως η Κύπρος, με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων να υποστηρίζουν ότι έχουν εφαρμοστεί διαφορετικές πρακτικές που στηρίζουν πιο αποτελεσματικά την παραγωγή και το εισόδημα των παραγωγών.

Το πλήρες υπόμνημα - καταγγελία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου



ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ - Η επιλογή «στραγγαλισμού» των κτηνοτρόφων της Λέσβου.

Κύριε Υπουργέ,

Η κτηνοτροφία της Λέσβου δεν πεθαίνει από τον αφθώδη πυρετό· δολοφονείται από τη συνειδητή επιλογή της Κυβέρνησης να «περιχαρακώσει» το νησί, αφήνοντάς το χωρίς ουσιαστικά μέτρα στήριξης, χωρίς προσωπικό, χωρίς σχέδιο για τον έλεγχο της ζωονόσου και την επόμενη ημέρα του κτηνοτρόφου.

Δεν είμαστε εδώ για να εξωραΐσουμε καμία άλλη κυβέρνηση ή κράτος. Γνωρίζουμε καλά ότι και στην Κύπρο οι συνάδελφοί μας δίνουν τη δική τους μάχη, τόσο με τη ζωονόσο όσο και με το νομικό πλαίσιο της ΚΑΠ αλλά και τον εκεί κρατικό μηχανισμό.

Όμως, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ορισμένες διαφορές που "βγάζουν μάτι" σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της νόσου, ειδικά σε μια χώρα όπως η Κύπρος όπου δεν υπήρχε η "εύκολη" λύση της φυσικής απομόνωσης της πληγείσας περιοχής, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Λέσβου λόγω της νησιωτικότητάς της.

Αυτές οι διαφορές αποδεικνύουν ότι η ελληνική κυβέρνηση, σε προφανή συνεννόηση με τις μεγάλες μεταποιητικές επιχειρήσεις –που μονοπωλούν τις εξαγωγές φέτας– αλλά και την ΕΕ, έχει επιλέξει τον πλήρη στραγγαλισμό της Λέσβου για να εξυπηρετήσει συμφέροντα που δεν έχουν καμία σχέση με την επιβίωση του κτηνοτρόφου.

1. Το Έγκλημα της Χωματερής: Είναι η απόλυτη κατάντια: Εν έτει 2026, οδηγείτε τους κτηνοτρόφους της Λέσβου να χύνουν το γάλα τους στις χωματερές. Ενώ στην Κύπρο, παρά τα όποια προβλήματα, επιλέχθηκε η συνέχιση της μεταποίησης του γάλακτος με κατάλληλη θερμική επεξεργασία και της διοχέτευσης των προϊόντων όχι μόνο στην κυπριακή αλλά και στη διεθνή αγορά. Το γάλα στη φέτα και το λαδοτύρι υφίσταται θερμική επεξεργασία, ενώ τα προϊόντα αυτά ωριμάζουν από 2 έως 6 μήνες. Στερείται κάθε επιστημονικής λογικής ο αποκλεισμός τους, τη στιγμή που ο ιός επιβιώνει μόλις 1 μήνα στο εξωτερικό περιβάλλον.

Διεκδικούμε: Οργάνωση μονάδων για τη θερμική επεξεργασία του γάλακτος εντός των ζωνών καραντίνας και, στη συνέχεια, διάθεσή του και εκτός ζωνών με τα κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας.

2. Εμβολιασμός: Η Κύπρος προχώρησε σε προστατευτικό εμβολιασμό για τον έλεγχο της ζωονόσου, καθώς υπάρχουν ασφαλή εμβόλια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

3. Δίνετε 8 εκατομμύρια στους μεταποιητές και τίποτα στον παραγωγό: Η απόφαση της 9ης Απριλίου 2026 (ΑΔΑ: ΕΩ1Ο4653ΠΓ-864) αποτελεί την απόλυτη πρόκληση. Δεσμεύετε 8.000.000€ για τα τυροκομεία μέσω De Minimis, την ίδια στιγμή αφήνεται το κτηνοτρόφο να πνίγεται στα χρέη.

Στην Κύπρο, η αναπλήρωση εισοδήματος δίνεται απευθείας στον κτηνοτρόφο.

Στη Λέσβο, αφήνετε τον παραγωγό στο έλεος των τυροκομείων με τη δικαιολογία ότι δεν μπορούν να δοθούν τα χρήματα απευθείας στον κτηνοτρόφο εξαιτίας της κατάστασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία ευθύνεται η κυβέρνηση σας και όχι οι κτηνοτρόφοι.

Διεκδικούμε:

Άμεση αναπλήρωση εισοδήματος στον ίδιο τον κτηνοτρόφο, με βάση το παραγόμενο γάλα και την τιμή που έπαιρνε πριν την κρίση (ή εναλλακτικά με βάση τα περυσινά τιμολόγια γάλακτος όπως δίνεται στην Κύπρο), σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η αβεβαιότητα στη παραλαβή γάλακτος.

Αντίστοιχη κάλυψη του χαμένου εισοδήματος για τα σφάγια του Πάσχα, με βάση τις ποσότητες των περυσινών τιμολογίων και τις φετινές τιμές της υπόλοιπης Ελλάδας.

Επίσης, στην Κύπρο δίνονται στους κτηνοτρόφους άμεσες προκαταβολές αποζημίωσης έως 50.000€ και καλύπτεται σε μηνιαία βάση η απώλεια εισοδήματος. Στη Λέσβο, μας έχετε «κλειδώσει» χωρίς ούτε ένα ευρώ.

Διεκδικούμε:

Άμεση καταβολή προκαταβολών για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και εισοδήματος.

Πλήρες «πάγωμα» οφειλών σε τράπεζες, εφορία και ΕΦΚΑ, με κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος.

4. Ανασύσταση Ζωικού Κεφαλαίου: Καταγγέλλουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πλήρη ανυπαρξία οποιασδήποτε πρόβλεψης για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου στο νησί μας. Στην Κύπρο, έχει ήδη εξαγγελθεί διαδικασία για την αντικατάσταση των ζώων και την επαναλειτουργία των μονάδων. Στη Λέσβο, το Υπουργείο σας περιορίζεται στις θανατώσεις, αφήνοντας τις στάνες άδειες και τους κτηνοτρόφους χωρίς κανένα μέλλον. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση, κανένα κονδύλι και καμία πρόβλεψη για το πώς και με τι χρήματα θα ξαναχτίσουμε τα κοπάδια μας.

Απαιτούμε εδώ και τώρα την εξαγγελία ολοκληρωμένου σχεδίου ανασύστασης των εκτροφών με 100% κρατική χρηματοδότηση και ελεγμένα ζώα, όπως επιτάσσει η ανάγκη για την επιβίωση του τόπου.

Επίσης, πέρα από τα παραπάνω: Συνεχίζετε το αίσχος της μετατροπής των κτηνιάτρων σε «περιοδεύοντα θίασο». Αντί για μόνιμες προσλήψεις, επιβάλλετε αναγκαστικές μετακινήσεις υπαλλήλων κάτω από την απειλή πειθαρχικών κυρώσεων. Η παραδοχή ότι το νησί αφέθηκε με μόνο 9 κτηνιάτρους είναι ομολογία εγκλήματος. Δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε μια τέτοια κρίση με εμβαλωματικές λύσεις «δανεικού» προσωπικού που μετακινείται με το ζόρι.

Απαιτούμε:

Άμεσες μόνιμες προσλήψεις ΤΩΡΑ.

Υποχρεωτικές απολυμάνσεις στα λιμάνια με ευθύνη του κράτους.

Πλήρη κρατική χρηματοδότηση για όλα τα μέτρα βιοασφάλειας.

Κύριε Υπουργέ, Η στρατηγική σας είναι ο συνειδητός στραγγαλισμός ενός ολόκληρου νησιού προς όφελος των λίγων και των ισχυρών της μεταποίησης.

Η ευθύνη που φέρει η κυβέρνηση είναι εγκληματική και δεν πρόκειται να μείνει αναπάντητη.