Πάτρα: Απεσταλμένος του Θεού δήλωσε 44χρονος που συνελήφθη με κλεμμένη μηχανή

Ένας 44χρονος μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, αφού συνελήφθη να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα ισχυριζόμενος ότι είναι «απεσταλμένος του Θεού».

Ο άνδρας είχε κλέψει τη μηχανή δημοσιογράφου, η οποία ήταν σταθμευμένη στην Όθωνος Αμαλίας, στην Πάτρα. Στη συνέχεια την οδήγησε μέχρι τα Καλάβρυτα, όπου κάθισε σε καφενείο και αναχώρησε χωρίς να εξοφλήσει τον λογαριασμό. Εντοπίστηκε και συνελήφθη τελικά από αστυνομικούς στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας.

Κατά τη μεταγωγή του στην Πάτρα, ο 44χρονος εξέπληξε τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ομολογώντας την κλοπή, αλλά εξηγώντας ότι ο Ιησούς Χριστός του «έφερε» τη μοτοσικλέτα προκειμένου να διαδώσει τον λόγο του Θεού. Με βάση τη συμπεριφορά του, κρίθηκε απαραίτητη η παραπομπή του σε ψυχιατρική αξιολόγηση.