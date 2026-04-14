Μπεγουλάκι: Η φωτιά απείλησε σπίτια- Στο στόχαστρο τα ακαθάριστα οικόπεδα- ΒΙΝΤΕΟ

Λίγο μετα της 5 το απόγευμα ξέσπασε φωτιά, στις οδούς Πτολεμαίου και Ευμένους, η οποία γρήγορα πήρε διαστάσεις καθώς υπήρχε καύσιμη ύλη. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο της ιστοσελίδας apohxos.gr η φωτιά έφτασε μέχρι και τις αυλές σπιτιών, τα οποία σώθηκαν την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής όπου μαζί με τους κατοίκους κατάφεραν να αποφευχθούν τα χειρότερα. Έσπευσαν δύο οχημα της ΠΥ όπως επίσης και το ανακριτικό προκειμένου να διερευνήσει την αιτία πρόκλησης της εν λόγω πυρκαγιάς. Ακόμη στο σημείο έσπευσε και περιπολικό της ΕΛΑΣ.

Την ίδια στιγμή, αρκετές είναι οι καταγγελίες κατοίκων και στην ίδια ιστοσελίδα, που αναφέρουν ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετά ακαθάριστα οικόπεδα και μάλιστα όπως σημειώνουν πολλά απο αυτά είναι αρκετά χρόνια σε αυτή την κατάσταση. Οι κάτοικοι ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα απο τις αρμόδιες αρχές καθώς και σήμερα τα σπίτια γλίτωσαν οριακά ενώ το καλοκαίρι είναι μπροστά μας.