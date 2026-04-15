Γιώργος Μυλωνάκης: Κρίσιμο το πρώτο 48ωρο για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ

Ώρες αγωνίας περνά η οικογένεια του 53χρονου υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο μετά από ρήξη ανευρύσματος.

Ήδη, έχει υποβληθεί σε εμβολισμό του ανευρύσματος, προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Η κατάστασή του, σύμφωνα με την ιατρική ανακοίνωση είναι σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη.

Όλα έγιναν περίπου στις εννέα το πρωί σήμερα Τετάρτη (15/4), στη διάρκεια του λεγόμενου «πρωινού καφέ» στο Μαξίμου, της πρωινής σύσκεψης, δηλαδή του πρωθυπουργού με τους άμεσους συνεργάτες του για την ατζέντα της ημέρας. Εκεί ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και παράλληλα με τις προσπάθειες να τον συνεφέρουν εκλήθη ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ» δήλωσε λίγο αργότερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Αμέσως μετά τη διακομιδή του κ. Μυλωνάκη, στο νοσοκομείο έφτασαν ο υπουργός και ο υφυπουργός Υγείας κ.κ. Αδωνις Γεωργιάδης και Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώ περίπου στις 11.30 μετέβη και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημερώθηκε (και ενημερώνεται διαρκώς) για την υγεία του στενού συνεργάτη του.

Πολλοί υπουργοί και συνεργάτες του κ. Μυλωνάκη έχουν ήδη περάσει την πύλη του Ευαγγελισμού για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια και να ενημερωθούν για την πορεία της υγείας του, ενώ το πρωί της Τετάρτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μόλις πληροφορήθηκε για την περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη εκδήλωσε άμεσα το ενδιαφέρον του. Επικοινώνησε με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος τον ενημέρωσε. Επίσης, επικοινώνησε με την σύζυγο του κ. Μυλωνάκη, Τίνα Μεσσαροπούλου και της εξέφρασε τις ευχές του για περαστικά.

Ταυτόχρονα με τη διακομιδή στο νοσοκομείο ειδοποιήθηκε η σύζυγος του κ. Μυλωνάκη, Τίνα Μεσσαροπούλου, που έφυγε εσπευσμένα από το στούντιο της εκπομπής του Alpha Happy Day, όπου εργάζεται, χωρίς να γίνει καμία απολύτως αναφορά, αφού θα μπορούσαν να το ακούσουν μέλη της οικογένειας ή και τα ανήλικα παιδιά του υφυπουργού, που ενδεχομένως να μην είχαν ακόμη ενημερωθεί.

Το γεγονός ότι η διακομιδή στο νοσοκομείο έγινε γρήγορα - η απόσταση από το Μαξίμου στον Ευαγγελισμό είναι μικρή - ήταν σημαντικό για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Αμέσως υποβλήθηκε σε απεικονιστικές εξετάσεις και διαπιστώθηκε η ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο. Ο κ. Μυλωνάκης διασωληνώθηκε και εισήχθη στην Εντατική, ενώ οι γιατροί προχώρησαν στον εμβολισμό του ανευρύσματος. Πρόκειται για μια επέμβαση με την οποία ο εξειδικευμένος γιατρός μέσω της μηριαίας αρτηρίας προσεγγίζει το ανεύρυσμα με ειδικούς μικροκαθετήρες και το αποκλείει από την κυκλοφορία του αίματος, «γεμίζοντάς το» με ειδικά υλικά, όπως μικροσπειράματα (coils). Η συγκεκριμένη ιατρική πράξη χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία 25 χρόνια, είναι ελάχιστα επεμβατική, με μικρότερη πιθανότητα επιπλοκών και χρησιμοποιείται αντί του ανοιχτού χειρουργείου.