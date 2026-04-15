Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Την επόμενη μέρα της παραίτησης Λαζαρίδη από την Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων προσελήφθη η σύζυγός του στην ίδια θέση

Την επόμενη μέρα της παραίτησης Λαζαρίδη...

Οικογενειακή υπόθεση η θέση του ειδικού συμβούλου

Το επαγγελματικό και σπουδαστικό παρελθόν του Μακάριου Λαζαρίδη έχει τεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις τελευταίες ημέρες.

Οι προσλήψεις του το 2007 και το 2013 σε θέσεις στην κυβέρνηση, που απαιτούσαν τουλάχιστον πτυχίο πανεπιστημίου, έχουν προκαλέσει πλείστες αντιδράσεις ενώ η αντιπολίτευση έχει ζητήσει την αποπομπή του από την κυβέρνηση.

Η λεπτομερής αναζήτηση στα «άδυτα» των ΦΕΚ των επίμαχων περιόδων έφερε στην επιφάνεια το θέμα, καθώς φάνηκε πως ο Μακάριος Λαζαρίδης απέκτησε τίτλο σπουδών από Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, αλλά προσελήφθη σε θέσεις που απαιτούσαν πτυχίο πανεπιστημίου και κατά περίπτωση μεταπτυχιακό ή διδακτορικό.

Από την αναζήτηση προέκυψε όμως και κάτι ακόμα.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης στις 26 Απριλίου 2013 προσελήφθη σε θέση ειδικού συμβούλου στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 260/2013). Μετά από δύο μήνες και συγκεκριμένα στις 27 Ιουνίου του 2013, ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε από την θέση αυτή, όπως αναφέρει το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 343/2013 προκειμένου να προσληφθεί σε θέση δημοσιογράφου στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 380/2013), σύμφωνα με το ethnos.gr.

Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι όμως ότι την επόμενη μέρα της παραίτησης του από το Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, στην ίδια ακριβώς θέση προσλαμβάνεται η σύζυγός του Αθανασία Κοτσαύτη.

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 359/2013, «προσλαμβάνεται η Αθανασία Κοτσαύτη του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: [...] σε θέση ειδικής συμβούλου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έξι (6) μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται ανά εξάμηνο στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, με έναρξη 28 Ιουνίου 2013».

Στο ίδιο δημοσιεύμα, σημειώνται: "Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν η κ. Κοτσαύτη πληρούσε τα τυπικά προσόντα που απαιτούσε ο νόμος και προφανώς αν τα πληρούσε δεν υφίσταται κάποια παρανομία. Ωστόσο, το διαχρονικό ερώτημα περί «νόμιμου και ηθικού» γίνεται στην προκειμένη πιο επίκαιρο από ποτέ. Το ethnos.gr επικοινώνησε με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφιμών, θέτοντάς του υπόψη τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Ο Μακάριος Λαζαρίδης δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο επί του θέματος"

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Μακάριος Λαζαρίδης
Ειδήσεις
Πολιτική
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις