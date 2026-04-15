Την επόμενη μέρα της παραίτησης Λαζαρίδη από την Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων προσελήφθη η σύζυγός του στην ίδια θέση

Το επαγγελματικό και σπουδαστικό παρελθόν του Μακάριου Λαζαρίδη έχει τεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις τελευταίες ημέρες.

Οι προσλήψεις του το 2007 και το 2013 σε θέσεις στην κυβέρνηση, που απαιτούσαν τουλάχιστον πτυχίο πανεπιστημίου, έχουν προκαλέσει πλείστες αντιδράσεις ενώ η αντιπολίτευση έχει ζητήσει την αποπομπή του από την κυβέρνηση.

Η λεπτομερής αναζήτηση στα «άδυτα» των ΦΕΚ των επίμαχων περιόδων έφερε στην επιφάνεια το θέμα, καθώς φάνηκε πως ο Μακάριος Λαζαρίδης απέκτησε τίτλο σπουδών από Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, αλλά προσελήφθη σε θέσεις που απαιτούσαν πτυχίο πανεπιστημίου και κατά περίπτωση μεταπτυχιακό ή διδακτορικό.

Από την αναζήτηση προέκυψε όμως και κάτι ακόμα.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης στις 26 Απριλίου 2013 προσελήφθη σε θέση ειδικού συμβούλου στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 260/2013). Μετά από δύο μήνες και συγκεκριμένα στις 27 Ιουνίου του 2013, ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε από την θέση αυτή, όπως αναφέρει το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 343/2013 προκειμένου να προσληφθεί σε θέση δημοσιογράφου στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 380/2013), σύμφωνα με το ethnos.gr.

Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι όμως ότι την επόμενη μέρα της παραίτησης του από το Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, στην ίδια ακριβώς θέση προσλαμβάνεται η σύζυγός του Αθανασία Κοτσαύτη.