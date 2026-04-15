Πιο ακριβά καύσιμα στο τέλος της εβδομάδας φέρνουν τα σκαμπανεβάσματα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου

Τα διυλιστήρια αναμένεται να τιμολογήσουν με αυξημένες τιμές

Η ακρίβεια στα καύσιμα ήρθε για να μείνει, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αν και κινήθηκαν σταθεροποιητικά σήμερα Τετάρτη, δεν προβλέπεται να επιστρέψουν στα προ του πολέμου επίπεδα βραχυπρόθεσμα. Ενδεικτικές είναι οι τιμές στην αντλία τις τελευταίες ημέρες, με τα σκαμπανεβάσματα των διεθνών τιμών του πετρελαίου σε λίγα 24ωρα να προκαλούν διακυμάνσεις στις τιμές των προμηθειών των ελληνικών διυλιστηρίων, οι οποίες μεταφέρονται στη συνέχεια στις τιμές των καυσίμων. Μετά την Μεγάλη Τρίτη παρατηρήθηκε σταθεροποίηση στις δυιλιστηριακές τιμές που ακολουθήθηκε από μια υποχώρηση των τιμών. Ως αποτέλεσμα παρατηρήθηκε ελαφρά πτώση των τιμών στην αντλία. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι αυτή η εβδομάδα άρχισε με την αμόλυβδη (95 οκτανίων) στα 2,062 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα στα 2,058 ευρώ το λίτρο.

Αυτές ήταν οι μέσες τιμές πανελλαδικά τη Δευτέρα 13.4.2026. Χθες, Τρίτη, παρατηρήθηκε οριακή περαιτέρω υποχώρηση στα 2,053 ευρώ και 2,039 ευρώ το λίτρο για αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης αντίστοιχα.