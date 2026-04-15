Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17-4-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΤΑΛΑΓΚΑ
ΕΤΩΝ 74
Κηδεύουμε την Πέμπτη 16 -4- 2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ,
ΦΩΤΕΙΝΗ & ΜΠΕΣΟ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΑΓΛΑΪΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΜΠΙΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΜΠΙΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΜΟΥΖΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΛΑΓΚΑΣ, ΛΥΔΙΑ ΤΑΛΑΓΚΑ, ΟΥΡΑΝΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΤΑΛΑΓΚΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΤΑΛΑΓΚΑ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜ. ΒΕΛΛΙΟ
ΤΑΞΙΑΡΧΟ ε.α. - ΕΤΩΝ 65
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΛΛΗ χήρα ΔΗΜ. ΒΕΛΛΙΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΛΙΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΥΦΤΑΚΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ (χήρα) ΣΩΤ. ΦΩΤΟΥ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16/4/2026 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΠΕΤΥ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΗΓΑΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΑΣΠΑΣΙΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ χήρα) ΙΕΡΕΩΣ ΙΩΑΝ. ΚΑΤΩΠΟΔΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΙΣΜΗΝΗ ΦΩΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
---------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό & θείο
ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΠΙΝΙΕΡΗ
ΕΤΩΝ: 84
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 16-4-2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης στο Νεοχώρι {Μπινιαρέικα} Αχαΐας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Τασία
Ο ΥΙΟΣ: Δημήτριος Μπινιέρης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΡΗΣΤ. ΓΟΥΤΑ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16/4/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΤΑΣ & ΘΕΑΝΩ ΣΙΝΟΥΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΟΥΤΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΟΥΤΑ & ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΔΕΛΔΗΜΟ
(ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ)
ΕΤΩΝ 98
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16/4/2026 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΚΙΑΔΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΓΙΩΤΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ,
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ,
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΟΛΩΝ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΙΧ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ - ΕΤΩΝ 86
Κηδεύουμε την Παρασκευή 17-4-2026 & ώρα 12.30 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Ζαρουχλεϊκων.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Ζαρουχλεϊκων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΡΓΥΡΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΛΑΜΑΚΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΦΑΙΔΩΝ ΦΕΛΩΝΗΣ,
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ,
ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------
Υποχώρηση για τον Akyla στα προγνωστικά της Eurovision- Σε ποια θέση βρίσκεται
Η Λένα Παπαληγούρα στην Πάτρα με την παράσταση "Prima Facie" - Στο Πάνθεον στις 27-4
Καβάλα: Σπαρακτικό αντίο με μπομπονιέρες και κουφέτα στην 3χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr