Η Λένα Παπαληγούρα στην Πάτρα με την παράσταση "Prima Facie" - Στο Πάνθεον στις 27-4

Η παράσταση "Prima Facie" της Σούζι Μίλλερ με την εκλεκτή ηθοποιό Λένα Παπαληγούρα, θα παιχθεί για μία βραδιά στην Πάτρα, στη σκηνή του θεάτρου Πάνθεον στη Γούναρη & Κανακάρη.

Ο διάσημος & πολυβραβευμένος μονόλογος μετά τα συνεχόμενα sold out στην Αθήνα έρχεται στην Πάτρα για μία παράσταση την Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 στις 21.00, παρουσιάζοντας την ιστορία της Tessa.

Η Tessa είναι μια νέα και λαμπρή δικηγόρος, εθισμένη στη νίκη. Έχει σφυρηλατήσει όλη την καριέρα της με απόλυτη αποφασιστικότητα, φροντίζοντας να ξεπεράσει την καταγωγή της από την εργατική τάξη για να μπορέσει να φτάσει στην κορυφή του παιχνιδιού. Και τα καταφέρνει. Πάντα τα καταφέρνει. Ξέρει καλά πως σε ένα ανδροκρατούμενο και βαθιά συντηρητικό σύστημα το «ποιον ξέρεις» και το «από που κατάγεσαι» είναι εξίσου σημαντικό με το «ποιος είσαι». Δουλεύοντας σκληρά κάθε της υπόθεση έχει εξελιχθεί σε κορυφαία συνήγορο υπεράσπισης. Και καθοδηγούμενη από την πίστη της στο νομικό πλαίσιο και στο δικαίωμα για δίκαιες δίκες, δεν υπάρχει τίποτα που να αγαπά η Tessa περισσότερο από τη συγκίνηση που της χαρίζει το να αθωώνει πελάτες. Ένα βράδυ, ένα ραντεβού με έναν συνάδελφό της πάει τρομερά στραβά. Και η απρόσμενη τροπή των γεγονότων μετατοπίζει την ηρωίδα στην άλλη πλευρά του μαρτυρίου.

Η ανερχόμενη δικηγόρος βρίσκεται ξαφνικά ανυπεράσπιστη μετά από σεξουαλική κακοποίηση. Και διαπιστώνει, για πρώτη φορά, ότι οι κανόνες του παιχνιδιού, που και η ίδια κατά καιρούς χρησιμοποίησε, τώρα μπορεί να μην την προστατεύσουν.

Η Tessa αμφισβητεί όλα όσα πίστευε, καθώς συνειδητοποιεί ότι οι νόμοι είναι φτιαγμένοι από άντρες. Και πως όλη η ηθική αντίληψη γύρω από τα όρια της σεξουαλικής κακοποίησης καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο, μέσα από τις απόψεις της πατριαρχικής εξουσίας για αυτό το ζήτημα.

Συντελεστές

Μετάφραση: Δάφνη Οικονόμου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Οικονόμου

Σκηνογραφία: Πάρις Μέξης

Φωτισμοί: Γιάννης Δρακουλαράκος

Μουσική: Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Λίνα Τουρκογιώργη

Studio Φωτογράφιση: Τάσος Βρεττός

Φωτογραφίες ανάγνωσης: Ελίνα Γιουνανλή

Διεύθυνση παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου.

Επικοινωνία: Άρης Ασπρούλης.

Ερμηνεύει η Λένα Παπαληγούρα.

Μια παραγωγή της Trish Wadley Productions και του Πολιτιστικού Οργανισμού "Λυκόφως".

Προπώληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr & στο ταμείο του θεάτρου Πάνθεον.

Γενική είσοδος: 20€, μειωμένο 18€.

Τα μειωμένα εισιτήρια αφορούν φοιτητές, ανέργους και ΑμεΑ.

*Το θεατρικό έργο της σπουδαίας νομικού Suzie Miller τιμήθηκε με βραβείο Olivier το 2022 στο West End του Λονδίνου και βραβείο Tony το 2023 στο Broadway της Νέας Υόρκης, και ήδη το έχουν παρακολουθήσει μισό εκατομμύριο θεατές σε περισσότερες από τριάντα χώρες σε όλο τον κόσμο την τελευταία πενταετία και άλλαξε παγκοσμίως τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης αντιμετωπίζει τη σεξουαλική κακοποίηση

«Ένα από τα πιο ηλεκτρισμένα και καθηλωτικά θεατρικά έργα των τελευταίων ετών» (DAILY BEAST)

«Τόσο επίκαιρο και ταυτόχρονα τόσο διαχρονικό» (EVENING STANDARD)

«Ένα έργο που εκθέτει ανεπανόρθωτα το κατεστραμμένο σύστημα δικαιοσύνης. Ένα έργο που δεν μπορούμε -δεν πρέπει- απλά να το παρακολουθήσουμε, αλλά μας καλεί να δράσουμε και να τα αλλάξουμε όλα» (THE GUARDIAN).