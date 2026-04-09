Το φιλμ "In the Grey-Γκρίζα Ζώνη" στις 14 Μαΐου στους Ελληνικούς κινηματογράφους

Το "In the Grey-Γκρίζα Ζώνη", μία νέα καταιγιστική περιπέτεια δράσης με τη σκηνοθετική σφραγίδα του Βρετανού δημιουργού Γκάι Ρίτσι θα κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες από την The Film Group στις 14 Μαΐου 2026 ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ.

Πρωταγωνιστεί ο υποψήφιος για Όσκαρ Τζέικ Τζίλενχαλ (Brokeback Mountain, Νυχτερινός Ανταποκριτής) μαζί με τον Χένρι Καβίλ (Mission: Impossible - Fallout, Batman v Superman: Dawn of Justice) και την Έιζα Γκονζάλες (Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Baby Driver).

To καστ συμπληρώνει η υποψήφια για Όσκαρ Ρόζαμουντ Πάικ (Gone Girl, Die Another Day), ο Κρίστοφερ Χίβγιου (Game of Thrones, Ανωτέρα Βία) και ο βραβευμένος με Όσκαρ Φίσερ Στίβενς (Song Sung Blue, The Cove).

Μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ, έχοντας την ικανότητα να ασκεί εξουσία και επιρροή αλλά και να χειρίζεται αυτόματα όπλα και ισχυρά εκρηκτικά. Όταν ένας αδίστακτος και διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων, η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω σε μια αποστολή που για οποιοδήποτε άλλον θα ήταν καταστροφική. Αυτό που ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής, εξαπάτησης και επιβίωσης.

Σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι σταθερό και οι συμμαχίες αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, η ταινία "Γκρίζα Ζώνη" συνδυάζει εκρηκτική δράση με έξυπνο χιούμορ στο αυθεντικό στυλ του Γκάι Ρίτσι. Κάθε κίνηση μπορεί να αποδειχθεί μοιραία, κάθε συμφωνία προδίδεται, κάθε σύμμαχος έχει κρυφά κίνητρα και το σχέδιο μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή.

Σκηνοθεσία: Γκάι Ρίτσι.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Τζέικ Τζίλενχαλ, Έιζα Γκονζάλες, Χένρι Καβίλ, Ρόζαμουντ Πάικ, Κρίστοφερ Χίβγιου, Φίσερ Στίβενς.

Είδος: Δράσης

Διάρκεια: 97 λεπτά.

