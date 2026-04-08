Η Δημοτική Φιλαρμονική Δερβενίου εντυπωσίασε στις εορτές Εξόδου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για τα 200 χρόνια

Η Δημοτική Φιλαρμονική του Δερβενίου έδωσε και φέτος το παρόν στις φετινές εορτές Εξόδου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Η μπάντα συμμετειχε στις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου, η οποία είχε πραγματοποιηθεί τη Κυριακή των Βαΐων του 1826.

Καθ' όλη την διάρκεια της πομπής, η Φιλαρμονική του Δερβενίου έγινε δέκτης θερμότατων επευφημιών από το κόσμο που παρίστατο στις εορταστικές εκδηλώσεις.

Απέδωσε το επικά εμβατήρια “Gladiator” του Hans Zimmer (σε διασκευή για μπάντα του Δημήτρη Μίχαλου, αρχιμουσικού της Δημοτικής Φιλαρμονικής Αιγείρας “ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΝΕΤΣΗΣ”) και "North and South" του Bill Conti (σε διασκευή για μπάντα του Παναγιώτη Παναγάκου, αρχιμουσικού της Δημοτικής Φιλαρμονικής Δερβενίου).

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η Δημοτική Φιλαρμονική Δερβενίου νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει δημοσίως θερμά:

Τον κόσμο για την θερμότητα που μας υποδέχτηκε,

το Δήμο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για τη πολύ τιμητική του πρόσκληση και δεξίωση στη Φιλαρμονική μας,

το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης και τον αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής – Παιδείας & Δια βίου Μάθησης Χρήστο Κολοκυθά, που μερίμνησε προσωπικά για την πρός και από το Μεσολόγγι μεταφορά με απόλυτη ασφάλεια,

τον Αντιδήμαρχο Ευρωστίνης Ανδρέα Καραβά που τιμητικά και ουσιαστικά συνόδευσε τη μουσική αποστολή της Φιλαρμονικής προς και απο το Μεσολόγγι με απόλυτη ασφάλεια,

Τις μουσικούς Νικολέτα και Χριστίνα Αναστασοπούλου της Δημοτικής Φιλαρμονικής Αιγείρας "Ιωάννης Κοκονέτσης", που τίμησαν την Φιλαρμονική με τη παρουσία και τη πολύτιμη συμμετοχή τους,

Την ταβέρνα "Αλίκυρνα " του Ηλία Γκιούσα στον Άγιο Θωμά Αιτωλοακαρνανίας, που δεξιώθηκε τη Φιλαρμονική μετά το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων, με άψογη εξυπηρέτηση & σπιτικό φαγητό,

Το ταξιδιωτικό γραφείο "Λυμπεράκος Τουρς" και προσωπικά το Σπύρο Λυμπεράκο για την ασφαλή μεταφορά μας προς και από το Μεσολόγγι,

Τους γονείς των μουσικών για τη συγκινητική τους παρουσία και υποστήριξη,

Τους φωτογράφους Νίκο Παπαλέξη και Αντώνη Χαμαλέτσο για τις πολύ όμορφες φωτογραφικές λήψεις της Φιλαρμονικής μας κατά της διάρκεια της βραδινής πομπής του Σαββάτου του Λαζάρου, καθώς και τους: Γιάννη Βικάτο, Ευτύχιο Βαρδουλάκη, Κική Καϊτσα, Ανθή Ζάβαλη και Αλεξάνδρα Καϊτσα,

τη Χρύσα Σπυρούλια, που μοναδικά επιμελήθηκε για μια ακόμα φορά την εμφάνιση των κρουστών μας με σημαίες μικρές με κρόσι, ανάλογες με τη περίσταση,

Τέλος, ένα μεγάλο μπράβο στους μουσικούς της Φιλαρμονικής καθώς και στα νέα της μέλη!