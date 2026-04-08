Πάτρα: “Απόψε ας γίνουμε όλοι ένα” - Μουσική βραδιά στο Μηχανουργείο

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στο καλό ελληνικό τραγούδι έρχεται στην Πάτρα, με τρεις μουσικούς που ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ποικιλία και αγαπημένες μελωδίες.

Ο Τάκης Τζουνάκος στο πιάνο, η Όλγα Πάσχου στο τραγούδι και η Δάφνη Ζουρνατζή στο τραγούδι, την κιθάρα και το μαντολίνο παρουσιάζουν ένα μουσικό ταξίδι μέσα από σημαντικούς δημιουργούς της ελληνικής μουσικής.

Ένα μουσικό ταξίδι στο καλό ελληνικό τραγούδι, με διαχρονικές μελωδίες και αγαπημένα κομμάτια που συνεχίζουν να συγκινούν και να ενώνουν το κοινό.

Με σεβασμό στο ύφος και την αισθητική των τραγουδιών, αλλά και με τη δική τους προσωπική ερμηνευτική προσέγγιση, οι τρεις καλλιτέχνες παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με πλούσια εναλλαγή ύφους και διάθεσης.

Από το έντεχνο μέχρι το λαϊκό τραγούδι, το πρόγραμμα ξεδιπλώνει μελωδίες που έχουμε αγαπήσει και που εξακολουθούν να συνοδεύουν τις στιγμές και τις μνήμες μας.

Μια βραδιά γεμάτη μουσική, μνήμες και συναίσθημα, όπου το πιάνο, η κιθάρα, το μαντολίνο και οι φωνές συναντούν την πλούσια παράδοση του ελληνικού τραγουδιού.

Συντελεστές:

Πιάνο: Τάκης Τζουνάκος

Τραγούδι: Όλγα Πάσχου

Τραγούδι – Κιθάρα – Μαντολίνο: Δάφνη Ζουρνατζή

Ημερομηνία: Σάββατο 18 Απριλίου 2026

Ώρα έναρξης: 22:00

Τοποθεσία: Μηχανουργείο Πολυχώρος Πολιτισμού, Πάτρα

Πληροφορίες - κρατήσεις τραπεζιών: 6937492516

Είσοδος: 6 Ευρώ