"Solo Mio": Η νέα ρομαντική κομεντί με πρωταγωνιστή τον Κέβιν Τζέιμς

Η ρομαντική κομεντί με τίτλο "Solo Mio" Αμερικανικής παραγωγής 2026 σε σκηνοθεσία των αδελφών Chuck Kinnane και Dan Kinnane, οι οποίοι συνυπογράφουν & το σενάριο με τον ηθοποιό Κέβιν Τζέιμς, βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες την Δευτέρα του Πάσχα 13-4-2026 σε διανομή από την The Film Group & την περιμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

Η ταινία με πρωταγωνιστή τον 60χρονο Αμερικανό ηθοποιό Kevin James, έχει βγει ήδη στο εξωτερικό και οι έως τώρα εισπράξεις φτάνουν τα 26,1 εκατ. δολάρια.

Ο Ματ (Κέβιν Τζέιμς) αποταμίευε χρήματα για χρόνια για να πραγματοποιήσει τον γάμο των ονείρων της αγαπημένης του στην Ιταλία, και να σχεδιάσει ένα πολυτελές ταξίδι του μέλιτος.

Όταν η αρραβωνιαστικιά του δεν εμφανίζεται στην εκκλησία, ο Ματ αναγκάζεται να πάει μόνος του στο ταξίδι του μέλιτος, κάτι που τον φέρνει σε επαφή με την όμορφη κουλτούρα της Ιταλίας και ανανεώνει το πάθος του για τη ζωή.

Στην πορεία, γνωρίζει τη Τζία (Νικόλ Γκριμάουντο), μια Ιταλίδα που τον βοηθά να ξαναβρεί την πίστη του στην πιθανότητα της αγάπης και της αληθινής ευτυχίας.

Με φόντο την πανέμορφη Ιταλία, το "Solo Mio" είναι μια συγκινητική και γλυκιά ιστορία για την αγάπη, την απώλεια και την ομορφιά των δεύτερων ευκαιριών. Μέσα από γέλια, δάκρυα και νέες φιλίες, ο Ματ ανακαλύπτει ότι η ευτυχία δεν κρύβεται στην τελειότητα, αλλά στις μικρές στιγμές σύνδεσης και ανακάλυψης.



Μία τρυφερή ρομαντική κωμωδία με τον Κέβιν Τζέιμς (του περσινού "Guns Up" του Edward Drake), τον Κιμ Κόουτς (Sons of Anarchy), τη Νικόλ Γκριμάουντο (Diamonds) και την Άλισον Χάνιγκαν (How I Met Your Mother). Με μία σπέσιαλ guest εμφάνιση από τον Αντρέα Μποτσέλι.

Σύνοψη



Ο Ματ αποταμίευε χρήματα για χρόνια για να πραγματοποιήσει τον γάμο των ονείρων της αγαπημένης του στην Ιταλία, και να σχεδιάσει ένα πολυτελές ταξίδι του μέλιτος. Από τoυς εκπληκτικούς αμπελώνες της Τοσκάνης μέχρι τους γοητευτικούς δρόμους της Ρώμης, ο πολυτελής γάμος και ο μήνας του μέλιτος υποτίθεται ότι θα ήταν η αρχή μιας ζωής γεμάτης αγάπη. Αλλά τα σχέδια του Ματ ανατρέπονται, όταν την ημέρα του γάμου, η Χέδερ δεν εμφανίζεται στην εκκλησία.



Συντετριμμένος, ο Ματ σκέφτεται να ακυρώσει το ταξίδι του μέλιτος, αλλά η ιδέα να επιστρέψει σπίτι με τους φίλους και την οικογένεια να τον λυπούνται είναι ανυπόφορη. Αποφασίζει αυθόρμητα να ταξιδέψει μόνος, ελπίζοντας ότι η αλλαγή τοπίου θα τον βοηθήσει να ηρεμήσει. Αυτό που ξεκινά ως μια απόδραση από την πραγματικότητα, μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, καθώς ο Ματ ανακαλύπτει την ομορφιά, τη ζεστασιά και τον πολιτισμό της Ιταλίας.



Καθώς αντιμετωπίζει τα σκαμπανεβάσματα του μοναχικού του ταξιδιού, ο Ματ συναντά άλλους νεόνυμφους και δημιουργεί απρόσμενες φιλίες που τον βοηθούν να αντιμετωπίσει τη θλίψη του.



Αρχικά, τον αυθόρμητο και εκρηκτικό Τζούλιαν (Κιμ Κόουτς) με τη γυναίκα του Μέγκαν (Άλισον Χάνιγκαν) - ένα στοργικό αλλά ασυνήθιστο ζευγάρι σε μια θυελλώδη σχέση. Ο Τζούλιαν με την έντονη προσωπικότητα και τη θαρραλέα στάση του, γίνεται για τον Ματ πηγή γέλιου και έμπνευσης. Η αυθόρμητη φύση του τον ενθαρρύνει να δει ότι οι μεγαλύτερες στιγμές της ζωής έρχονται συχνά όταν δεν τις περιμένεις.



Στη συνέχεια, υπάρχει το ζευγάρι Νιλ (Τζόναθαν Ρούμι) και Ντόνα (Τζούλι Σέρντα), που με την πρώτη ματιά φαίνονται η τέλεια εικόνα της επιτυχίας και της σταθερότητας. Ωστόσο, καθώς ο Ματ τους γνωρίζει καλύτερα, συνειδητοποιεί ότι η σχέση τους δεν είναι τόσο τέλεια όσο φαίνεται.



Καθώς εξερευνά τα εκπληκτικά τοπία και προσπαθεί να βάλει σε τάξη τη ζωή του, ο Ματ γνωρίζει τη Τζία (Νικόλ Γκριμάουντο), μια ζωντανή και γεμάτη πάθος Ιταλίδα που γρήγορα γίνεται η απρόσμενη συνοδοιπόρος του. Μαζί της, ο Ματ ξαναανακαλύπτει τη χαρά και την απλότητα της ζωής – ένα χαλαρό περπάτημα στην ύπαιθρο, μια αυθόρμητη βόλτα με βέσπα στους δρόμους της Ρώμης – και αρχίζει να αμφισβητεί όλα όσα πίστευε για την αγάπη και την ευτυχία.

O συμπαθής Αμερικανός ηθοποιός Kέβιν Τζέιμς ξεκίνησε την καριέρα του ως stand-up κωμικός στη σκηνή του Long Island πριν γίνει γνωστός στο Φεστιβάλ Κωμωδίας του Μόντρεαλ το 1996, γεγονός που οδήγησε σε συμφωνία για τη δημιουργία της δικής του κωμικής σειράς.



Η σειρά The King of Queens (1998–2007) προβλήθηκε για εννέα σεζόν στο CBS, του χάρισε υποψηφιότητα για Emmy και παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής παγκοσμίως.



Επίσης, ο Κέβιν Τζέιμς πρωταγωνίστησε και ήταν παραγωγός στη σειρά The Crew για το Netflix, ενώ παρουσίασε και αρκετά stand-up specials, όπως το Never Don’t Give Up. Μαζί με τον Ρέι Ρομάνο, συν-παρήγαγε το υποψήφιο για Emmy αθλητικό ντοκιμαντέρ Making the Cut: The Road to Pebble Beach.



Έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία "Hitch" το 2005 δίπλα στον Γουίλ Σμιθ ενώ είχε προηγηθεί η εμφάνιση του στο "50 First Dates" του Πίτερ Σίγκαλ το 2004. Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε και ήταν παραγωγός σε επιτυχημένες κωμωδίες όπως τις "Paul Blart: Mall Cop", "Zookeeper" και "Here Comes the Boom" του Frank Coraci. Έχει επίσης συνεργαστεί αρκετά με τον Άνταμ Σάντλερ σε ταινίες όπως τις "Grown Ups", "I Now Pronounce You Chuck & Larry" (2007) και "Hubie Halloween" toy Steve Brill to 2020.



Πιο πρόσφατα, εμφανίστηκε στο θρίλερ "Becky" σε σκηνοθεσία Jonathan Milott και Cary Murnion το 2020, ενώ το stand-up special του Kevin James: Irregardless προβάλλεται στο Prime Video. Eπίσης πρωταγωνιστεί στην ταινία "Playdate" μαζί με τον Άλαν Ρίτσον.

H 45χρονη Νικόλ Γκριμάουντο από την Κατάνια, που υποδύεται την Τζία, είναι μια καταξιωμένη Ιταλίδα ηθοποιός με μεγάλη καριέρα σε κινηματογράφο, τηλεόραση και θέατρο. Γνωστή για την ευελιξία της και την ικανότητά της να ερμηνεύει πολύπλοκους χαρακτήρες, έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση και πολλά βραβεία.



Έχει συνεργαστεί με εμβληματικούς σκηνοθέτες όπως τους Φερζάν Όζπετεκ, Τζουζέπε Τορνατόρε, Λίνα Βερτμίλερ και Ρομάν Πολάνσκι, ερμηνεύοντας ρόλους με βάθος και ευαισθησία σε ταινίες όπως τις Mine Vaganti (Loose Cannons), Baaria και Ferdinando and Carolina.



H Γκριμάουντο έχει επίσης διαπρέψει στο θέατρο.

Η ερμηνεία της στο ρόλο της Constanze στην παραγωγή Amadeus του Πολάνσκι εντυπωσίασε το κοινό. Στην τηλεόραση, συνεχίζει να ξεχωρίζει με εμφανίσεις σε πρόσφατες σειρές όπως τις Maschi veri και Noi della sanità, δείχνοντας την ικανότητά της να προσαρμόζεται άψογα σε διαφορετικά είδη.

Στο φιλμ παίζουν εκτός του σταρ Κέβιν Τζέιμς, οι Άλισον Χάνιγκαν, Κιμ Κόουτς, Τζόναθαν Ρούμι, Νικόλ Γκριμάουντο, Τζούλι Αν Έμερι.

Παραγωγή: Τζέφρι Γκρίνσταϊν, Μαρκ Φασάνο, Τζιανλούκα Κούρτι.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Τζάρεντ Φέιντελ

Διάρκεια: 96 λεπτά.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ