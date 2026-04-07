Ο Ανδρέας Ανδριόπουλος πήρε μέρος στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι "Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος"

Στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι "Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος" που επέστρεψε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, στο κανάλι Open tv και με παρουσιάστρια αυτή τη φορά τη Μαρία Μπακοδήμου, είδαμε την περασμένη εβδομάδα μία Πατρινή συμμετοχή.

Πιο συγκεκριμένα την περασμένη εβδομάδα μεταξύ των παικτών στο επεισόδιο 22 του "Πιο Αδύναμου Κρίκου" είδαμε ένα γνώριμο και αγαπητό πρόσωπο από την Πάτρα, τον Ανδρέα Α. Ανδριόπουλο του Φεστιβάλ Πάτρας του ΟΚΠΕ, ο οποίος πήγε και αρκετά καλά.

Μεταξύ των ερωτήσεων που του τέθηκαν από την "αυστηρή" παρουσιάστρια Μαρία Μπακοδήμου ήταν "σε ποιο μιούζικαλ η μελλόνυμφη ψάχνει ποιος από τους τρεις υποψηφίους είναι ο πατέρας της", "αν το τσαλαφούτι είναι κίτρινο ή λευκό τυρί", για την τηλεοπτική σειρά που παίζουν στο Mega, οι Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου (το "Μια Νύχτα μόνο") καθώς και μία ερώτηση που είχε να κάνει με τους Φουρτουνάκηδες και Βροντάκηδες της γνωστής ελληνικής ταινίας με την Αλίκη Βουγιουκλάκη "Η Νεράιδα και το παλικάρι".

Τελικά μία ερώτηση που αφορούσε στην Μητέρα Τερέζα ήταν που δυσκόλεψε τον Ανδρέα Ανδριόπουλο και έχασε.

Ακόμα ο Ανδρέας Ανδριόπουλος ρωτήθηκε ποιού Έλληνα συνθέτη κομμάτι είχε τραγουδήσει η Εντίθ Πιάφ και η απάντηση ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης.

Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα απολαυστικό επεισόδιο με τον Ανδρέα Α. Ανδριόπουλο να είναι άνετος και να καταφέρνει να φτάσει στην 3άδα.

Μπορείτε να δείτε το επεισόδιο 22 του "Πιο Αδύναμου Κρίκου" όπου συμμετείχε ο Ανδρέας Α. Ανδριόπουλος εδώ.