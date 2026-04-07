Κατερίνα Καινούργιου: Οι φωτογραφίες με την κόρη της - “Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα”

Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου μετά τη γέννηση της κόρης της την περασμένη Παρασκευή.

Σήμερα ωστόσο, λίγο αφότου αναχώρησε από το μαιευτήριο μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους για το σπίτι τους, η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε τις πρώτες φωτογραφίες με την κόρη της.

“Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα…Από την στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα…Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος…Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στον γιατρό μου και στους δύο υπέροχους γιατρούς γιους του που ήταν δίπλα μου σε κάθε στιγμή αυτού του μοναδικού ταξιδιού… Με στήριξη, εμπιστοσύνη και ανθρωπιά, με βοήθησαν να φέρω στον κόσμο το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής μου. Θα σας είμαι για πάντα ευγνώμων.

Ευχαριστώ τη μαία μουπου ήταν δίπλα μου σε κάθε στιγμή του τοκετού. Με ηρεμία, δύναμη και φροντίδα, μου κράτησε το χέρι και μου έδωσε κουράγιο στις πιο έντονες στιγμές… Εδώ ξεκίνησε η πιο όμορφη ιστορία της ζωής μου. Ένας χώρος γεμάτος φροντίδα, ασφάλεια και ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου σε κάθε στιγμή…

p.s Και σε όλες εσάς που ονειρεύεστε να γίνετε μανούλες… εύχομαι να αγγίξετε το πιο όμορφο θαύμα της ζωής. Να κρατήσετε στην αγκαλιά σας μια καρδιά που θα χτυπά για πάντα μέσα στη δική σας. Ευχαριστώ όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας …χάνομαι μέσα σε δάκρυα χαράς που δεν σταματούν λεπτό.

@pankouts Σ αγαπάω πιο πολύ από ποτέ” έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.