Το παιδί: Ο Δημήτρης φεύγει από το Νεοχώρι κρυφά από όλους

Μη χάσετε τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, στις 23:00.

Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 102ο: Η Άφρο, παρά τις προσπάθειες της Τιτίκας και του Βαγγέλη να την καλύψουν, αποκαλύπτει τελικά στο χωριό τη σχέση της με την Ελένη, πράγμα που φέρνει ποικίλες αντιδράσεις. Η Άρτεμις είναι μπερδεμένη με τα συναισθήματά της προς τον Πέτρο και καταλήγει να τα συζητάει με τον Γερμανό, ο οποίος της ομολογεί ότι γνωρίζει πως αυτή δουλεύει για την ΕΥΠ. Τέλος, ο Πάκης κρίνεται ένοχος για τη δολοφονία του Υάκινθου, αλλά ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στο αστυνομικό τμήμα φέρνει στο φως το πραγματικό όπλο του φόνου, ανατρέποντας έτσι ολόκληρη την έρευνα.

Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 103ο: Η Άρτεμις παλεύει να μείνει μακριά από τον Πέτρο, όσο η Βάνα νιώθει πιο ερωτευμένη από ποτέ. Η Άφρο, μετά την αποκάλυψη της σχέση της, αποφασίζει να φύγει από το χωριό. Το Πάσχα κοντοζυγώνει και ο Βαγγέλης στεναχωριέται που δεν είναι ο παπάς του χωριού, ενώ η Τιτίκα παίρνει μια μεγάλη απόφαση για να τον βοηθήσει. Ο Δημήτρης προβληματίζεται για την έννοια της δικαιοσύνης, όσο η Ιρίνα συγκεντρώνει όλη την οικογένεια για μια συνταρακτική ανακοίνωση. Το άλλοθι του Πάκη εξακριβώνεται, αλλά ο διοικητής έχει στοιχεία που οδηγούν στον δολοφόνο του Υάκινθου. Τέλος, ο Ιβάν είναι κοντά στο να αποκαλύψει τον μεγάλο κακό, όμως μια απρόσμενη συνάντηση ανατρέπει τα πάντα.

Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 104ο: Η Ιρίνα προσπαθεί να εξηγήσει σε όλους τι συμβαίνει με τον Ιβάν και τον διώκτη τους, αλλά η πιθανή επανασύνδεση της Άρτεμις με τον Πέτρο αποσυντονίζει τη συζήτηση. Στο τμήμα ο Πάκης δίνει άλλη μία κατάθεση. Παράλληλα, στο σπίτι της Λέλας, η Μαίρη και η Μίνα με τον Βουντού συζητάνε με τη χήρα του Ζήση για την αλλαγή του μετά το περιστατικό της νεκροφάνειας. Η Άφρο μιλάει πιο αναλυτικά σε όλους για τη σχέση της με την Ελένη και οι χωριανοί ζητάνε συγγνώμη αν τις έφεραν σε δύσκολη θέση. Εν τω μεταξύ, ένα μήνυμα στο κινητό του Δημήτρη τον κάνει να φύγει από το Νεοχώρι κρυφά από όλους.