Μία νύχτα μόνο: Η Αρετή συναντά τυχαία τον Οδυσσέα με την Αλεξάνδρα

Αποκαλύψεις στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του MEGA, Μία νύχτα μόνο, που θα προβληθεί τη Μεγάλη Τρίτη στις 22:50.

Μία νύχτα μόνο: Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026

Επεισόδιο 63 – Η αποφυλάκιση του Οδυσσέα φέρνει αισιοδοξία στην εταιρεία, κάνοντας τους πάντες να ελπίζουν ότι όλα θα ξαναμπούν στον σωστό δρόμο. Ο Οδυσσέας ενημερώνεται για την Triton-Οικοδομική και ψάχνει να βρει, ποιοι κρύβονται από πίσω, ενώ η Ελένη ανακαλύπτει την επίσκεψη του

Σταύρου στο διαγνωστικό κέντρο. Ο Σάββας, με την υποστήριξη της Μαρίκας, δηλώνει την παραίτηση του από την εταιρεία του Νταγιάννου και η Φαίη αποκαλύπτει στον Άλκη το μυστικό για το μεγάλο κόλπο. Η Αρετή, βγαίνοντας για ποτό με τον Σταύρο, έρχεται αντιμέτωπη με τον Οδυσσέα που έχει βγει με την Αλεξάνδρα, ενώ η Κατερίνη επισκέπτεται τον τάφο του άντρα της, όπου την περιμένει μία πολύ δυσάρεστη έκπληξη.