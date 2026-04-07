Νίκος Οικονομόπουλος: Μέλλουσα νύφη «τα έσπασε» και κέρδισε ένα τρυφερό φιλί

Ένα αξέχαστο bachelorette πάρτι είχε μια γυναίκα στο Ηράκλειο της Κρήτης, η οποία γλέντησε με την ψυχή της σε sold out εμφάνιση του Νίκου Οικονομόπουλου.

Κατάμεστο ήταν για ακόμη ένα βράδυ το κέντρο διασκέδασης «Αναδρομές» στις Αρχάνες στο Ηράκλειο στην Κρήτη, όπου το Σάββατο 4 Απριλίου, ο Νίκος Οικονομόπουλος πραγματοποίησε ακόμη μια εντυπωσιακή εμφάνιση.

Ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε ξανά στο νησί στις 24 Μαρτίου, δίνοντας την πρώτη του εμφάνιση, ενώ προχτές οι θαυμαστές του τον απόλαυσαν για ακόμη μια φορά.

Οι Κρητικοί διασκέδασαν με τον αγαπημένο τους… «ψυχολόγο» και τις επιτυχίες του, ωστόσο ο τραγουδιστής ξεχώρισε μια μέλλουσα νύφη, η οποία φορούσε λευκά και μια στέκα που έγραφε «Bride».

Ο Νίκος Οικονομόπουλος αγκάλιασε και φίλησε σταυρωτά τη νύφη, ενώ λίγο πριν φύγει από τη σκηνή της έστειλε ένα ακόμη φιλί.