Ο Γιάνης Βαρουφάκης γίνεται viral στη Μόσχα χορεύοντας techno κομμάτι με το όνομά του

Κατά τη διάρκεια διαλείμματος των υποχρεώσεών του στο συνέδριο των BRICS+, το κομμάτι ακούστηκε στον χώρο, με τον γραμματέα του ΜεΡΑ25 να χορεύει μαζί με νεολαία που είχε συγκεντρωθεί
Στη Μόσχα βρέθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης για να μιλήσει στο ετήσιο συνέδριο των BRICS+, ωστόσο η παρουσία του συνοδεύτηκε από μια απρόσμενη στιγμή: ο πρώην υπουργός Οικονομικών χόρεψε σε techno κομμάτι που επαναλαμβάνει συνεχώς το όνομά του, το οποίο έχει γίνει viral στη ρωσική μουσική σκηνή, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων ακροατών.
Το τραγούδι δημιουργήθηκε από τον Ρώσο DJ Sasha Melior, ο οποίος δραστηριοποιείται στη Μόσχα, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI). Το κομμάτι επαναλαμβάνει μόνο δύο λέξεις, «Γιάνης Βαρουφάκης», και έχει γνωρίσει μεγάλη απήχηση, κατακτώντας τη ρωσική club σκηνή και συγκεντρώνοντας ενδιαφέρον κυρίως από τη λεγόμενη γενιά Zoomers.
Κατά τη διάρκεια διαλείμματος των υποχρεώσεών του στο συνέδριο των BRICS+, το κομμάτι ακούστηκε στον χώρο, με τον γραμματέα του ΜεΡΑ25 να συμμετέχει στη στιγμή και να χορεύει μαζί με νεολαία που είχε συγκεντρωθεί, δείχνοντας να απολαμβάνει το τραγούδι που φέρει το όνομά του.
Σύμφωνα με τον Ιρλανδό δημοσιογράφο Brian McDonald, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Ρωσία και έκανε γνωστό το τραγούδι μέσω ανάρτησής του που έγινε viral, η επιτυχία του συνδέεται με την αναβίωση της techno μουσικής των δεκαετιών του 1990 και των αρχών του 2000.
Όπως ανέφερε, η δημοτικότητα του κομματιού παρουσιάζει μια ειρωνική διάσταση, καθώς πολλοί από τους θαμώνες των clubs που το ακούν «πιθανότατα δεν έχουν ιδέα ποιος είναι ο Βαρουφάκης, απλώς τους αρέσει ο ρυθμός του ονόματος».
Υψηλή τηλεθέαση σημείωσε στην ΕΡΤ η μετάδοση των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου
Το σόι σου: Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι μαζί την Κυριακή του Πάσχα
Το «Grey’s Anatomy» γράφει τηλεοπτική ιστορία - Επιστρέφει για 23η σεζόν
