Ο Γιάνης Βαρουφάκης γίνεται viral στη Μόσχα χορεύοντας techno κομμάτι με το όνομά του

Στη Μόσχα βρέθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης για να μιλήσει στο ετήσιο συνέδριο των BRICS+, ωστόσο η παρουσία του συνοδεύτηκε από μια απρόσμενη στιγμή: ο πρώην υπουργός Οικονομικών χόρεψε σε techno κομμάτι που επαναλαμβάνει συνεχώς το όνομά του, το οποίο έχει γίνει viral στη ρωσική μουσική σκηνή, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων ακροατών.

Το τραγούδι δημιουργήθηκε από τον Ρώσο DJ Sasha Melior, ο οποίος δραστηριοποιείται στη Μόσχα, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI). Το κομμάτι επαναλαμβάνει μόνο δύο λέξεις, «Γιάνης Βαρουφάκης», και έχει γνωρίσει μεγάλη απήχηση, κατακτώντας τη ρωσική club σκηνή και συγκεντρώνοντας ενδιαφέρον κυρίως από τη λεγόμενη γενιά Zoomers.

Κατά τη διάρκεια διαλείμματος των υποχρεώσεών του στο συνέδριο των BRICS+, το κομμάτι ακούστηκε στον χώρο, με τον γραμματέα του ΜεΡΑ25 να συμμετέχει στη στιγμή και να χορεύει μαζί με νεολαία που είχε συγκεντρωθεί, δείχνοντας να απολαμβάνει το τραγούδι που φέρει το όνομά του.