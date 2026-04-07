Άννα Βίσση: Γυρνάει σελίδα αφήνοντας πίσω συνεργάτες αλλά και φίλους

«Ξορκίζει» 10 χρόνια με unfollow
Πολλές φορές η είδηση κρύβεται πίσω από τις λέξεις και όσοι διάβασαν αυτές που έγραψε ο πρώην πλέον κιθαρίστας της Αννας Βίσση Κάρλος Πέρεζ μετά από έντεκα χρόνια συνεργασίας αντιλήφθηκαν ότι ευχαριστεί άπαντες εκτός από την «απόλυτη».
Πέρα από την ονομαστική αναφορά στην ερμηνεύτρια στην πρώτη πρόταση της ανάρτησής του δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από ευχαριστίες στον κόσμο που τον αποθέωνε στο πλευρό της Βίσση.
Κάτι που για πολλούς εκφράζει μια κάποια πικρία, κυρίως για το πως ήρθε το τέλος αυτής της μακροχρόνιας συνεργασίας με την τραγουδίστρια, αφού για πολύ κόσμο η εικόνα του ήταν άρρηκτα δεμένη μαζί της.
Ο μαέστρος και οι δύο τραγουδιστές
Μάλιστα το τελευταίο βράδυ στο Hotel Ermou όταν έφτασε η ώρα για να αποχωρήσει από τη σκηνή η Άννα Βίσση, επέλεξε να ευχαριστήσει το προσωπικό και τους συνεργάτες του νυχτερινού κέντρου.
Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον Γιάννη Μωράκη που έδωσε το παρών στην τελευταία της βραδιά στον χώρο του, στους σερβιτόρους και φυσικά στην μπάντα της, τα μέλη της οποίας ήταν εκεί εκτός από έναν.
«Η μπάντα; Τι να πω γι’ αυτή την μπάντα; Κοιτάξτε τους. Ένας κι ένας...» είπε και συνέχισε: «Καταφέραμε να μαζευτούμε οι καλύτεροι πιστεύω. Ο Κάρλος δεν είναι εδώ; Εντάξει, κι αυτός ο καλύτερος...».
Λίγες ώρες αργότερα ο κιθαρίστας ανακοινώνοντας το τέλος της συνεργασίας τους έγραψε: «Δεν θεωρώ και δεν θεωρούσα ποτέ τίποτε δεδομένο, ούτε στη δουλειά ούτε στη ζωή» τονίζοντας μάλιστα ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο γι’ αυτόν από το να βρίσκεται στη σκηνή.
Μια σκηνή, από την οποία δεν θα λείπει πλέον μόνο αυτός αλλά σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη, φέρεται ότι δεν θα δώσουν πλέον το παρόν τουλάχιστον άλλοι τρεις συνεργάτες της Βίσση.
Εδώ και μέρες ψιθυρίζεται έντονα ότι η Άννα Βίσση αναζητά νέο μαέστρο στη θέση του ακορντεονίστα Παναγιώτη Τσεβά, χωρίς προς το παρόν ο τελευταίος να έχει κάποια επίσημη ενημέρωση αν ισχύει κάτι τέτοιο.
Επίσης, ο επί δύο συνεργάτης της, ο τραγουδιστής Νικόλας Ραπτάκης ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας το τέλος της συνεργασίας του με τη Βίσση, με την ίδια να σχολιάζει: «Νίκο μου, εμένα θα μου λείψεις πιο πολύ αλλά… πρέπει να προχωρήσεις και το καταλαβαίνω. Καλή επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα κι εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα!».
Επιπλέον, η τραγουδίστρια Νατάσα Μηνδρινού εικάζεται ότι ενημερώθηκε για το τέλος της συνεργασίας της με την ερμηνεύτρια.
Αυτή που επιβεβαίωσε στο closing των εμφανίσεών της το ρεπορτάζ του protothema.gr ότι θα τραγουδήσει στις 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία-υπερπαραγωγή που θα κοστίσει 5.000.000 ευρώ.
Τα unfollow σε φίλους
Η είδηση ότι η Άννα Βίσση εκτός από τον Κάρλος έκανε unfollow στο Instagram τη στενότατη φίλη και κουμπάρα της Χριστίνα Πολίτη, άρχισε να διαχέεται πολύ έντονα τη φετινή Πρωταπριλιά και στην αρχή πολλοί τη θεώρησαν ως το χαριτωμένο «ψέμα» της συγκεκριμένης ημέρας.
Οι δύο γυναίκες ήταν αυτό που θα έλεγε κάποιος «αυτοκόλλητες» και η δημοσιογράφος στήριζε απόλυτα την Άννα Βίσση, ενώ πολύ συχνά έβγαιναν ή ταξίδευαν μαζί στο εξωτερικό.
Μέχρι πέρυσι η παρουσία της στο Hotel Ermou ήταν συχνότατη, κάτι που άλλαξε φέτος, όταν η ερμηνεύτρια φάνηκε να αποστασιοποιείται σταδιακά από την κουμπάρα της.
Κάτι θεμιτό φυσικά, αφού ενίοτε οι άνθρωποι δένονται με νέες γνωριμίες, οι προτεραιότητες τους αλλάζουν και απομακρύνονται χωρίς να τσακωθούν από φίλους ή φίλες δεκαετιών.
Η Χριστίνα Πολίτη-δεν είναι η μόνη που έκανε unfollow η Βίσση-στη ιστοσελίδα της την 1η Απριλίου έγραψε ένα κείμενο με τίτλο «Η παρακμή του αισθητηρίου» που αναφέρεται στο πως μεταλλάχθηκε η «κοσμική» κοινωνία στην Ελλάδα, το οποίο σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.
«Οι άνθρωποι δεν συνδέονται πια, τοποθετούνται. Δεν συναντιούνται για να μοιραστούν, αλλά για να καταγραφούν ο ένας δίπλα στον άλλο… Το να μιλάς με κάποιον και την ίδια στιγμή να τον υπονομεύεις, το να χαμογελάς μπροστά του και να τον ακυρώνεις πίσω του, το να εγκαταλείπεις ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα σου για χρόνια, δεν θεωρείται πια ηθικό ολίσθημα. Θεωρείται σχεδόν...δεξιότητα. Κι έτσι σιγά-σιγά δημιουργείται ένα τοπίο όπου όλοι γνωρίζουν και κανείς δεν μιλά. Όλοι βλέπουν τις μετακινήσεις, τις απομακρύνσεις, τις ξαφνικές “αναβαθμίσεις” σχέσεων, τις σιωπηλές διαγραφές ανθρώπων που μέχρι χθες ονομάζονταν “οικογένεια”».
