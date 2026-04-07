GNTM: Οι πρώτες υπογραφές, η αλλαγή στα πρόσωπα και η έναρξη των γυρισμάτων

Ο νέος κύκλος του GNTM είναι γεγονός, με την προετοιμασία να έχει αρχίσει, τα γυρίσματα να ξεκινούν νωρίτερα από άλλες χρονιές και τις πρώτες υπογραφές να πέφτουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες zappit.gr, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Λάκης Γαβαλάς είναι τα πρώτα δύο πρόσωπα που επισημοποιούν τη συνεργασία τους με το Star για τον επόμενο κύκλο του Greece’s Next Top Model. Μάλιστα, η Ζενεβιέβ εργάζεται ήδη επάνω στο project, καθώς είναι αυτή που επιμελείται το δημιουργικό κομμάτι των δοκιμασιών των συμμετεχόντων.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Άγγελος Μπράτης, εκτός απροόπτου αναμένεται να δώσουν το επόμενο διάστημα τα χέρια με το κανάλι για το GNTM. Μάλιστα, οι πληροφορίες μας λένε πως η Ηλιάνα στον νέο κύκλο θα κάθεται κανονικά στις καρέκλες της κριτικής επιτροπής.

Ποιο είναι το επόμενο πρόσωπο, το οποίο τόσο το Star όσο και ο Λάκης Γαβαλάς επιθυμούν διακαώς να πει το ναι; Η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία ωστόσο, δεν φαίνεται για την ώρα να έχει πει το ναι. Η ίδια, όπως σας έχουμε γράψει, βρίσκεται σε γενική συζήτηση με τον σταθμό της Κηφισιάς για την επόμενη σεζόν.

Στην περίπτωση που το Star πείσει την Μπέττυ Μαγγίρα να καθίσει σε μία από τις τέσσερις καρέκλες των κριτών, το σχήμα θα συμπληρωθεί από τον Λάκη Γαβαλά, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τον Άγγελο Μπράτη. Η πιθανότητα επιστροφής του Έντι Γαβριηλίδη μοιάζει μικρή με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

Ο επόμενος κύκλος του GNTM θα έχει περισσότερα επεισόδια, έτσι τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν νωρίτερα, περί τα μέσα Μαΐου με πιθανή ημερομηνία την 15/05.