Άγιος έρωτας: Η Χλόη και ο Νικόλαος λένε στον Λεωνίδα την περίπλοκη σχέση τους

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί τη Μεγάλη Τετάρτη 08 Απριλίου, στις 22:00.

Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος αποκαλύπτουν σταδιακά στον Λεωνίδα την περίπλοκη σχέση τους. Εκείνος δείχνει να τους αποδέχεται, ωστόσο, υποψιάζεται πως ο πατήρ Νικόλαος του κρύβει ακόμη πράγματα- κυρίως για τον μικρό Κυριάκο που του μοιάζει πολύ.

Στη χωροφυλακή, ο Νικηφόρος αρνείται να επιτρέψει σε οποιονδήποτε να δει τον Αργύρη χωρίς δικηγόρο. Η στάση του δείχνει αλλαγμένη και σκοτεινή, ενώ η Μάρω τον ρωτά ευθέως εάν η συμπεριφορά του σχετίζεται με τη γυναίκα του. Παράλληλα, η Χριστίνα αποκαλύπτει στον Κυριάκο ότι οι γιοι του έχουν μπλέξει, εκθέτοντας σε κίνδυνο και τον Αντρέα. Στην Αθήνα, ο Ηλίας προειδοποιεί την Κική ότι κινδυνεύει από τον Παύλο, και τη φυγαδεύει.

Την ίδια στιγμή, η Σοφία, τον φέρνει αντιμέτωπο με το προσωπικό του τραύμα, αποκαλύπτοντας πως καταλαβαίνει ότι η εμμονή του να τη “σώσει”, σχετίζεται με μια γυναίκα που δεν κατάφερε να σώσει στο παρελθόν. Η Θάλεια επιστρέφει στη Στέρνα και ο Παύλος απειλητικά, δείχνει να γνωρίζει τις κινήσεις της.