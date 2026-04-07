Πάτρα- Κάτω από τα φώτα του «Απόλλωνα»: Οι «ΣΦήγΚΕΣ» σε μια κατανυκτική βραδιά προσευχής- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, ύμνοι, ποίηση και όπερα «έντυσαν» κατανυκτικά τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ανοικτή πολιτιστική εκδήλωση από την ομάδα «ΣΦήγΚΕΣ» μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων», στο πνεύμα και το ύφος της Μεγάλης Εβδομάδας.

Ύμνοι και ποιήματα ψάλθηκαν και απαγγέλθηκαν εν μέσω κατανυκτικών αποσπασμάτων από γνωστές όπερες, σε μια βραδιά που άφησε αξέχαστες εντυπώσεις. Ειδικότερα, ψάλθηκε το κοντάκιο «Τη Υπέρμαχω» από τον Ακάθιστο Ύμνο, ενώ ο Νίκος Μώρος ανέγνωσε τον Ύμνο της Αγάπης του Αποστόλου Παύλου από την Α΄ προς Κορινθίους Επιστολή και μετέφρασε το άσμα «Va Pensiero» από την όπερα Nabucco του Verdi.

Η Μαρία Γιαννακοπούλου απήγγειλε τον ύμνο «Αι γενεαί πάσαι», η Νίκη Ζορμπά έψαλε το «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» του Αγίου Νεκταρίου, και η Ιωάννα Χαριτάτου απέδωσε με συγκίνηση τον θρήνο της Παναγίας «Σήμερα μαύρος ουρανός». Η Αλεξία Καμπούρη απήγγειλε αποσπάσματα από την «Ασάλευτη Ζωή» του Κωστή Παλαμά, ενώ η Μαίρη Αγιωτάτου απέδωσε τους «Πόνους της Παναγίας» του Κώστα Βάρναλη.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης οι ΣΦήγΚΕΣ: Βικτωρία Αγγελοπούλου, Γιώτα Αναστοπούλου, Χαρά Αντωνοπούλου, Καίτη Γεωργακάκη, Μίνα Γιαννακλή, Ελένη Ζουμπουλάκη-Τσίστα, Νάντια Καμπούρη, Σπύρος Καραχάλιος, Νικόλ Κούτρα, Ντόλυ Κουτρούμπα, Αφροδίτη Κωνσταντινοπούλου, Χριστίνα Νικολάου, Ρένα Ντεμίρη, Παναγιώτα Παπαγεωργίου, Γωγώ Παπαδοπούλου, Τόνια Παππάς, Μαντώ Πρεβεζάνου, Άρτεμις Πισκοπάκη, Σάντρα Σαββάνη και Σία Χαμάκου.