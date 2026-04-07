Πάτρα: Έναρξη Κύκλου Εκδηλώσεων «Λόγος & Αλγόριθμος: Διάλογοι για τον άνθρωπο, την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον»

Αρχίζει στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, ο Κύκλος Εκδηλώσεων «Λόγος & Αλγόριθμος: Διάλογοι για τον άνθρωπο, την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον» με τον Καθηγητή Γεώργιο Χρούσο, ο οποίος είναι Πατρινής καταγωγής, την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, στις 8 το βράδυ.

Ο Κύκλος φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό, φιλοσοφικά θεμελιωμένο, διάλογο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, προσεγγίζοντάς την ως ένα σύνθετο πεδίο που αγγίζει τα όρια της ανθρώπινης σκέψης, της ταυτότητας, της αυτονομίας και της ανθρωπινότητας. Στην πρώτη συνάντηση, ο Γεώργιος Χρούσος, Ακαδημαϊκός Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ, Επικεφαλής στην έδρα της UNESCO για την Εφηβική Υγεία & Ιατρική, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur. συνομιλεί με τον Μάριο Ζαφειρόπουλο, Υποψήφιο Διδάκτωρα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας & Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Την Παρασκευή 24 Απριλίου, στις 8 το βράδυ θα γίνει η επόμενη συνάντηση, με ομιλητή τον Σπύρο Ι. Ράγκο, Καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας & Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Θα ακολουθήσουν συζητήσεις με τους πανεπιστημιακούς Σωτήρη Νικολετσέα, Μιχάλη Παρούση, τον ηθοποιό Ρένο Χαραλαμπίδη και άλλους.