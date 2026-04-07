Το νέο έργο του Ζήση Ρούμπου "Το Σποτ" έρχεται στην Πάτρα

Η παράσταση "Το Σποτ" του Ζήση Ρούμπου, σε σκηνοθεσία της Σοφίας Πάσχου, η μεγάλη επιτυχία του φετινού χειμώνα έρχεται στην Πάτρα, στο θέατρο Πάνθεον (Γούναρη 34, τηλ.261 032 5778) την Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.

Ώρα έναρξης: 21.15.

Εισιτήρια διατίθενται από 17 ευρώ μέσω του More.com, του δικτύου καταστημάτων Public, στο Κινηματοθέατρο Πάνθεον και στο ταμείο την ημέρα της παράστασης.

Το νέο έργο του Ζήση Ρούμπου «ΤΟ ΣΠΟΤ», σε σκηνοθεσία της Σοφίας Πάσχου, έπειτα από μία επιτυχημένη σειρά παραστάσεων στην Αθήνα, ξεκινά την περιοδεία του σε όλη την Ελλάδα!

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Άννα Μενενάκου, η Δανάη Μιχαλάκη, ο Άλκης Μπακογιάννης, ο Ζήσης Ρούμπος και ο Χάρης Χιώτης δίνουν πνοή σε μια ευφυή σάτιρα για την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δώσει ένα μεγάλο budget για να γυριστεί ένα διαφημιστικό σποτάκι για την Ελλάδα. Ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα που οραματίστηκε ο γνωστός σκηνοθέτης Ιωνάθαν Τσέτρης, ο βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία του «ΜΠΟΥΖΙ». Αντί να χρησιμοποιήσει φυσικά τοπία και μνημεία, αληθινούς χώρους και εικόνες, ο σκηνοθέτης αποφάσισε να καταφύγει στην avant garde αισθητική του και να το γυρίσει όλο μέσα σε ένα θέατρο με πάρα πολλούς κομπάρσους. Δηλαδή, το κοινό της παράστασης!

Πρωταγωνιστές του σποτ: η καταξιωμένη τραγωδός Βεατρίκη, η πρωτοεμφανιζόμενη και γλυκύτατη Ρένα και σε ρόλο έκπληξη ο Στράτος Ασλανίδης, που αφήνει για λίγο τις βραδινές πίστες και τα γεμάτα στάδια και βρέχει τα πόδια του και στην υποκριτική.

Τρεις ηθοποιοί, ένας καταξιωμένος πειραματικός σκηνοθέτης, ο υπέρ-αγχωτικός βοηθός του και ο υπεύθυνος του θεάτρου, θα προσπαθήσουν να γυρίσουν ένα διαφημιστικό σποτ για την Ελλάδα. Θα καταφέρουν να ανακαλύψουν την ουσία της χώρας και να την αποτυπώσουν στην κάμερα; Θα μείνουν εντός μπάτζετ; Θα συνεργαστούν ή θα μαλλιοτραβηχτούν;

«ΤΟ ΣΠΟΤ» είναι η παράσταση στην οποία ο κάθε εμπλεκόμενος καλείται να μεγαλουργήσει. Ακόμα και το κοινό.

Για την Ελλάδα!

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Επιμέλεια οπτικοακουστικού υλικού: Σωτήρης Τσαφούλιας, Claudio Bolivar

Σκηνικά-Κοστούμια: Ζενεβιέβ Αθανασοπούλου

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Μουσική: Νίκος Γαλενιανός

Βοηθός σκηνοθέτη: Βασίλης Σταματάκης

Σχεδιασμός αφίσας, γραφιστική επιμέλεια :Χρυσούλα Κοροβέση (Mavra Gidia)

Social Media: Social Wave

Φωτογράφος: Μάριος Θεολόγης

Makeup & Hair Styling: Ελένη Παϊρακταρίδου.

Παίζουν (αλφαβητικά) οι:

Δημήτρης Μακαλιάς, Άννα Μενενάκου, Δανάη Μιχαλάκη, Άλκης Μπακογιάννης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης.

Για περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινίσεις: artontheroad.gr

Σημαντική σημείωση:

Για ανέργους, άτομα άνω των 65 ετών και ΑμεΑ, διατίθενται εκπτωτικά εισιτήρια στα 15€. Για να τα εξασφαλίσετε, παρακαλούμε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική κράτηση στο ταμείο τoυ Πάνθεον (τηλ. 2610 32 57 78). Την ημέρα της παράστασης είναι απαραίτητη η επίδειξη του αντίστοιχου δικαιολογητικού/εγγράφου ταυτοποίησης.