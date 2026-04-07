Πάτρα-«Γιορτή χορευτικών συγκροτημάτων - Πρωτομαγιά 2026»: Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής

Το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων, στο πλαίσιο των πρωτομαγιάτικων εκδηλώσεων που θα διοργανώσει η αντιδημαρχία Πολιτισμού, πραγματοποιεί και φέτος την «Γιορτή Χορευτικών Συγκροτημάτων 2026», συνδυάζοντας την παγκόσμια ημέρα χορού (29 Απριλίου) με τις εορταστικές εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς.

Η παρουσίαση των χορευτικών συγκροτημάτων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 7.00 το απόγευμα στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων.

Το κάθε συγκρότημα θα παρουσιάσει ένα δεκάλεπτο (10λεπτο) πρόγραμμα με χορούς και τραγούδια δείγμα της δουλειάς του γεμίζοντας την πλατεία με χρώματα και ακούσματα από την Ελλάδα.

Στις 6.00 το απόγευμα - την ίδια ημέρα - ένα ζευγάρι απ’ όλα τα συγκροτήματα που θα συμμετέχουν, ντυμένο με την παραδοσιακή φορεσιά της περιοχής που παρουσιάζει θα βρίσκεται στο επάνω μέρος στις σκάλες της τριών Ναυάρχων για φωτογράφηση. Είναι σημαντικό να δώσουν το «παρών» όλα τα συγκροτήματα.

Φέτος τα τέσσερα (4) τελευταία συγκροτήματα των παταριών των Υψηλών Αλωνίων ή όποιο άλλο συγκρότημα επιθυμεί, θα παρουσιάσουν την δουλειά τους και στην πλατεία Ομονοίας.

Η παρουσίαση συγκροτημάτων στην πλατεία Ομονοίας ξεκίνησε πριν δύο χρόνια και στέφθηκε από επιτυχία με την ανταπόκριση του κόσμου να είναι ιδιαίτερη.

Τα Χορευτικά Συγκροτήματα που θέλουν να πάρουν μέρος στη «γιορτή χορευτικών συγκροτημάτων» μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Χορευτικού Τμήματος της αντιδημαρχίας Πολιτισμού, http://www.xoreutiko-dimou-patras.gr από την Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 για να ενημερωθούν, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:

6976717589 Χρήστος Γιαννόπουλος

6973692488 Ιωάννα Ζιάκου

6974951902 Βασίλης Τζουβελέκης.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν έως την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026.

(Για τα συγκροτήματα που θα συμμετέχουν, το Σάββατο 2 Μαΐου 2026, θα διοργανωθεί γλέντι με παραδοσιακή ορχήστρα στο χώρο της ΚΕΔΗΠ στο χώρο των «Παλαιών Σφαγείων»).