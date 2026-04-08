Το παιδί: Ο Akylas φέρνει τον ρυθμό του «Ferto» στο Νεοχώρι

Οι τηλεθεατές της σειράς «Το παιδί», που προβάλλεται στην ΕΡΤ1, θα παρακολουθήσουν σύντομα δύο ιδιαίτερα επεισόδια. Ο Akylas, πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision, θα βρεθεί στο Νεοχώρι και θα παρασύρει τους ήρωες στον ρυθμό του τραγουδιού «Ferto».

Με αφορμή ένα χαρμόσυνο γεγονός που ενώνει όλο το χωριό σε ένα μεγάλο γλέντι, ο Akylas αναμένεται να κάνει guest εμφάνιση στη σειρά «Το παιδί», την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Απριλίου, στις 23:00.

Στο Νεοχώρι, η ώρα του πολυαναμενόμενου γάμου της Τιτίκας και του Βαγγέλη έχει φτάσει και όλο το χωριό βρίσκεται σε αναβρασμό για τις ετοιμασίες. Οι αναποδιές δεν αργούν να κάνουν την εμφάνισή τους, καθώς, μετά από ένα επεισοδιακό μπάτσελορ, ο τραγουδιστής για τον γάμο, ο Akylas, αγνοείται… Με τη βοήθεια των «ειδικών» στα μυστήρια του χωριού, του Δημήτρη και της Ανθούλας, όλα βαίνουν καλώς και ο Akylas εμφανίζεται εγκαίρως στο γλέντι, ξεσηκώνοντας τους πάντες με το «Ferto».

Λίγο πριν βρεθεί στη σκηνή της Eurovision εκπροσωπώντας την Ελλάδα, ο Akylas κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά. Με την ξεχωριστή ενέργειά του, δένει απόλυτα με την παρέα του «Παιδιού», της πρωτότυπης κωμικής σειράς της ΕΡΤ1 σε σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία Στέφανου Μπλάτσου, που έχει κερδίσει το κοινό με το ιδιαίτερο ύφος και τους απολαυστικούς χαρακτήρες της.

Η σειρά «Το παιδί» μεταδίδεται στην ΕΡΤ1 κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 23:00.