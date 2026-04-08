Μαριάνα Κατσιμίχα: Είχα τον φόβο ότι δεν θα πετύχω γιατί θα είμαι πάντα η κόρη του τάδε

Τον φόβο της σύγκρισης με τον πατέρα της Πάνο Κατσιμίχα είχε η Μαριάνα Κατσιμίχα και σκεφτόταν πως δεν θα πετύχει καθώς θεωρούσε πώς πάντα θα είχε την ταμπέλα «της κόρης του τάδε», γι' αυτό άργησε να ασχοληθεί με τη μουσική επαγγελματικά.

Η τραγουδίστρια, σε συνέντευξη που έδωσε το βράδυ της Τρίτης 7 Απριλίου στην εκπομπή « The2nightshow », ανέφερε πως πλέον βλέπει σαν πρόκληση το να φτάσει τον πατέρα της ή ακόμα και να τον ξεπεράσει, ενώ μίλησε και για τη συζήτηση που έκανε με τον Πάνο Κατσιμίχα όταν πήρε την απόφαση να γίνει επαγγελματίας τραγουδίστρια. Παράλληλα, σχολίασε και την αλλαγή στον τίτλο του τραγουδιού που την έκανε viral στα social media, το Βαλς των ονείρων.

Η Μαριάνα Κατσιμίχα εξομολογήθηκε αρχικά για το γεγονός πως καθυστερούσε να ασχοληθεί σε επαγγελματικό επίπεδο με τη μουσική: «Νομίζω πως ένας λόγος που δεν το έκανα σε πιο μικρή ηλικία, είναι ότι είχα πάντα τον φόβο της σύγκρισης. Δεν είχε να κάνει με το ότι εμένα με επηρεάζει σαν Μαριάννα προσωπικά ότι είναι ο πατέρας μου αυτός που είναι. Ίσα ίσα, καλό είναι το να έχεις ένα τέτοιο όνομα στην πλάτη σου. Απλώς είχα τον φόβο της σύγκρισης, τον φόβο ότι “Δεν θα πετύχει γιατί θα είναι πάντα η κόρη του τάδε". Οπότε σίγουρα με είχε κρατήσει λίγο πίσω. Αλλά, ναι μεν είναι βαρύ το όνομα που κουβαλάω, από την άλλη, αυτό σε βάζει σε μια θέση να ξέρεις ότι υπάρχει ένα όριο το οποίο πρέπει είτε να ξεπεράσεις είτε να φτάσει εκεί. Οπότε είναι μια πρόκληση να έχεις αυτό το όνομα ή οποιοδήποτε. Είτε είσαι η κόρη του Κατσιμίχα, είτε του Μικρούτσικου είτε οποιουδήποτε. Έχεις μια ευθύνη».